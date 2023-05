Las productoras de Hollywood atraviesan diversas problemáticas con la entrega de material audiovisual; The Last of Us ha detenido su segunda temporada.

A través del medio especializado Variety, se dio a conocer que la segunda temporada de la aclamada serie “The Last of Us” se encuentra detenida a causa de la huelga de guionistas en Hollywood; detallan que incluso los productores cancelaron la elección de actores que participarían.

Asimismo, se especifica que la segunda entrega mantendría la narrativa del segundo videojuego. A pesar de no contar con los guiones, el equipo de casting pidió a los actores leer las líneas del videojuego en voz alta.

Sin embargo, la serie ha quedado en la incertidumbre tras la huelga que azota a otras series como: Severance, Stranger Things, Cobra Kai, Daredevil: Born Again, Capitán América: New World Older y Deadpool 3.

Por su parte, el director de la serie, Craig Mazin, ha expresado su apoyo hacía las acciones de la huelga, manteniendo relación con el sindicato e incluso siendo uno de sus representantes.

Hasta el momento, The Last Of Us reporta tener una duración en su rodaje de 1 año y medio, se prevee que su inicio sea en 2024 por lo que la segunda temporada llegaría en 2025 aproximadamente.