El presidente Andrés Manuel López Obrador, al conmemorar el Día de la Maestra y el Maestro, anunció que todas las maestras, maestros y trabajadores del sector educativo tendrán un aumento del 8.2 por ciento en promedio en su salario. Indicó que ningún educador ganará menos de 16 mil pesos mensuales, cifra promedio de los trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El incremento aplicará de manera retroactiva desde enero de este año. Esta acción en beneficio del magisterio significará destinar 42 mil millones de pesos adicionales al presupuesto que ya se canaliza a fortalecer la educación pública y mejorar las condiciones de la plantilla laboral. A la fecha más de 800 mil trabajadores de la educación han sido basificados y dicho proceso de certeza laboral será permanente. Asimismo refrendó el compromiso de atender demandas de este sector, como el mejoramiento de los servicios médicos del ISSSTE y la revisión del monto de las pensiones a fin de corregir rezagos del periodo neoliberal. Señalo que el sector educativo es una de las prioridades del Gobierno, prueba de ello es que no se han registrado paros del magisterio desde el inicio de esta administración. Por otra parte el presidente López Obrador dejó en claro que no entregará la presidencia de la Alianza del pacífico a Dina Boluarte. Acción en la que están de acuerdo sus homólogos de Colombia y Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric. No le puedo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú. Son cuatro países: es Chile, Colombia, México y Perú, y la opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía, y el presidente de chile tampoco está interesado en que se le entregue al Perú la Presidencia de este grupo de la Alianza del Pacífico. El mandatario exigió a Boluarte no ocupar el cargo que le pertenece a Pedro Castillo, quien se encuentra encarcelado tras el intento de autogolpe de Estado en diciembre pasado.

DIPUTADO IGNACIO MIER; RECONOCE LABOR DE LOS MAESTROS PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, en el marco del Día del Maestro y la Maestra, reconoció la labor de las maestras y los maestros, quienes, subrayó, ponen su vocación al servicio de México y están formando a las nuevas generaciones. Sin lugar a duda, el camino del desarrollo transita necesariamente por el camino de la educación. Indico que los facilitadores de la conducción en el proceso educativo son las y los docentes y su tarea es fundamental en la construcción de un país mejor. Mier Velazco mencionó al magisterio de la escuela pública que hicieron y hacen suyo el pensamiento de José Vasconcelos, quien creó la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1929; de Jaime Torres Bodet y de Justo Sierra, así como otros grandes pensadores mexicanos. Igualmente reconoció a quienes encontraron un espacio de desarrollo pedagógico en la escuela privada. El líder parlamentario celebró que en la actualidad exista mayor participación de las mujeres en el proceso de enseñanza en todos los niveles educativos. Felicidades a todas las maestras y a todos los maestros, con todo cariño y agradecimiento siempre.

SENADOR RICARDO MONREAL; FUNDAMENTAL REALIZAR UN ACUERDO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS PARA ENFRENTAR CRISIS MIGRATORIA

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguro que con el fin de enfrentar la crisis migratoria, el combate al narcotráfico y desarrollo de las fronteras, es necesario un acuerdo entre México y Estados Unidos, que vayan más allá de los insultos. No debemos apartarnos ni distraernos con palabrerías, insultos y falta de argumentos que poco abonan a tener una solución de fondo. El legislador advirtió que los discursos de odio y racismo reflejan puntos de vista anquilosados, que se niegan a aceptar que las grandes naciones son lo que hoy son gracias a la contribución social, cultural y laboral de millones de migrantes, que vieron en esa parte del mundo el sitio ideal para concretar su legítimo derecho a tener una vida mejor. Manifestó que las expresiones del senador John Kennedy representan posturas ancladas en el pasado, que tienen que ver con una arraigada política intervencionista y expansionista por parte de Estados Unidos, y que en pleno Siglo XXI siguen promoviendo ciertos personajes. Asimismo indico que el legislador John Kennedy, junto con otros de sus compañeros de partido, promovió en días pasados una iniciativa para que el Ejército estadounidense combata a los carteles mexicanos en nuestro propio territorio. Lo cual se suma a la iniciativa migratoria que promulgó hace unos días el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que refuerza su programa de reubicación de inmigrantes y limita los servicios sociales para aquellos que no cuenten con un estatus legal permanente. Por lo que el senador Ricardo Monreal consideró que se busca limitar el acceso de personas inmigrantes a servicios sociales básicos, lo que parece reforzar una política migratoria restrictiva, similar a la que promueve el gobernador de Texas, Greg Abbot. Destacó que estas posturas radicales no son la regla, sino la excepción, pero no se deben desestimar, toda vez que tienen eco en un considerable porcentaje de la población simpatizante y que aún culpa a la migración y a los migrantes o a México de una crisis de seguridad y de salud, cuyos orígenes son internos.

PROXIMO DEBATE ELECTORAL DEL EDOMEX; TEMAS: SEGURIDAD Y JUSTICIA. ECONOMÍA Y EMPLEO. EDUCACIÓN. MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

El segundo debate electoral del Estado de México se llevara a cabo este próximo jueves 18 de Mayo, en donde las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez volverán a encontrarse cara a cara para discutir sus propuestas. Los temas ya fueron decididos tanto por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y a través de un sorteo realizado en la Reunión de Trabajo Ordinario del Comité Especial de la Organización de Debates. Los temas que se abordarán son: Seguridad y justicia. Economía y empleo. Educación. Medio ambiente y desarrollo sustentable. Los temas fueron puestos a consideración de la ciudadanía para que eligieran los de mayor interés. El Instituto propuso 12 y se le sumaron otros 2 del Comité Especial. Hasta el momento, las dos candidatas han dicho que si se presentarán a este segundo y último debate, ya que Delfina Gómez pensaba declinar su participación tras las quejas de su equipo con la moderadora del primer encuentro, la periodista Ana Paula Ordorica. Las candidatas a la gubernatura solo podrán invitar como público hasta 5 personas, en lugar de las 55 que se les permitió en el debate del pasado 20 de abril. La moderadora, en esta ocasión será Ginarely Valencia Alcántara, por inconformidad de Delfina Gómez, que solicito que Ana Paula Ordorica fuera cambiada para el siguiente debate.

DELFINA GÓMEZ Y ALEJANDRA DEL MORAL; COMENZO LA VOTACION PARA GOBERNADORA DEL ESTADO DE MÉXICO, INICIARAN CON SU VOTO PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD

En el estado de México arrancó la votación para elegir a la próxima gobernadora en centros penitenciarios de esta entidad. Se prevé que cerca de mil personas privadas de la libertad sin sentencia de los penales de Ecatepec, Ixtlahuaca, Tenancingo y Texcoco emitan su voto para elegir entre la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, y la candidata de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral. La jornada de votación se llevará a cabo del 15 al 19 de mayo y se contempla que 4 mil 979 personas privadas de la libertad sin sentencia, de un total de veinte penales, votarán por primera vez en el Estado de México para elegir gobernadora, aunque este ejercicio ya se había llevado a cabo en otros estados. El día de hoy martes se llevarán a cabo los comicios en los penales de Santiaguito, Lerma, Neza-Norte y Neza-Sur; el miércoles en Tlalnepantla, Quinta del Bosque, Tenango Del Valle y Jilotepec; el jueves participarán en los penales Neza Bordo, Valle de Bravo, Otumba Tepachico y Zumpango, y el viernes en Chalco, Cuautitlán, Sultepec y El Oro. Para llevar a cabo este ejercicio democrático se movilizarán 2 mil elementos de seguridad y además se contará con personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para garantizar que no se violen los derechos humanos de los presos.

MARIO DELGADO; PIDE DAR UN GIRO DE 180 GRADOS PARA RECUPERAR LA CDMX

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que a partir del próximo 5 de junio, arrancará la organización política a nivel nacional y en la Ciudad de México para impulsar el llamado Plan C, donde dijo será importante recuperar la capital del país y para ello hizo un llamado a dar un giro de 180 grados en la organización de la militancia en la CDMX de la mano de la dirigencia local, para recuperar este bastión del obradorismo que, es el corazón del movimiento. Tenemos que darle un giro a cómo nos estamos organizando, tenemos que permitir que desde abajo emerjan muchos y nuevos liderazgos que están ahí latentes y que quieran participar; debemos tener esa capacidad de organizarnos y garantizar el triunfo. Que la vanguardia de la militancia en Morena la ponga la Ciudad de México, que mantenga siempre ese liderazgo. El líder morenista admitió que no va a ser una elección fácil, porque dijo que hay un sector de la población que está muy influenciada por noticias falsas, por campañas negras, por el odio que promueve la derecha todo el tiempo, y que ya de manera muy activa sale a votar. Destacó que no van a perder un solo día, personalmente va a trabajar en este plan de organización, junto con la dirigencia local, a partir de la primera semana de junio. Mario Delgado aseguró que Morena aprendió las lecciones que le dejó la elección de 2021, por lo que afirmó que el esfuerzo de movilización y de motivación para salir a votar tiene que ser mayor.

SENADOR ERNESTO PÉREZ; SOLICITAN AL PODER JUDICIAL QUE EN IMPUGNACIONES SOBRE CONTROL DE TABACO PRIVILEGIE EL DERECHO A LA SALUD

El senador Ernesto Pérez Astorga hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para que privilegie, en las resoluciones que emita sobre la impugnación de las medidas para el control del tabaco y los nuevos productos de nicotina, el interés superior de la niñez y el derecho humano a la protección de la salud. Enlistó un punto de acuerdo, en el que también solicita al Ejecutivo federal que continúe con la defensa del interés general de la población mexicana por encima de cualquier interés comercial. El legislador de Morena busca que se logre la vigencia plena de las medidas que protejan a los menores frente a los efectos negativos del tabaco y el surgimiento de nuevos productos de nicotina. Señaló que productos como los cigarros electrónicos generan una población enferma, por lo que se incrementa el número de personas que pierden la vida por esta adicción, se generan graves pérdidas económicas y un sistema de salud rebasado. En el Poder Legislativo, en un hecho histórico y luego de 13 años de obstáculos para reformar la Ley General para el Control del Tabaco, se aprobaron, por unanimidad, las reformas en materia de espacios 100 por ciento libres de humo, de emisiones y eliminación total de la publicidad, promoción y patrocinio de este producto. Indico que es necesario que el Poder Judicial se sume al esfuerzo que realizamos los poderes Ejecutivo y Legislativo para proteger el derecho humano a la salud, pero, sobre todo, para hacer valer el interés general sobre el interés de particulares.

SENADOR MANUEL AÑORVE; PIDEN QUE EJECUTIVO JUSTIFIQUE DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO O CANCELACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

El senador Manuel Añorve Baños propuso reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer la obligación de que el Ejecutivo presente información pormenorizada, estadística, técnica, pertinente y relevante, cuando decida disminuir el presupuesto de un programa social o pretenda cancelarlo. Los programas sociales, representan un gran apoyo para mejorar la calidad de vida de algunos sectores de la sociedad, por lo que es de vital importancia mantener la permanencia de varios de ellos, sin importar el periodo sexenal en el que fueron creados. La propuesta, establece que es fundamental que el Congreso cuente con dicha información sobre los programas que se pretenda cancelar o reducir el presupuesto, ya que hay varios que deben asegurar su continuidad. Añorve Baños refirió que tal es el caso del Programa de Estancias Infantiles, que al inicio de la presente administración sufrió una reducción de alrededor del 50 por ciento de su presupuesto; así como el Programa de Comedores Comunitarios, que ni siquiera fue contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Lamentamos la decisión del Gobierno federal respecto al recorte presupuestal, y en su caso desaparición de diversos programas sociales, toda vez que las problemáticas a las que iban dirigidos aún no están resueltas y no existe argumento alguno por el cual se justifiquen dichos recortes, afectando directamente a las familias que menos tienen.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PAN CONTINUARÁ DEFENDIENDO LA CONSTITUCIÓN, LA DIVISIÓN DE PODERES Y A LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de las y los diputados panistas, afirmo que el PAN continuará insistiendo en la defensa de la Constitución, la división de Poderes, la autonomía de los órganos constitucionales y la democracia. El legislador hizo hincapié en que el PAN se opondrá a cualquier intento de Morena por vulnerar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que ha sido objeto de críticas por parte del Gobierno Federal, legisladores y mandatarios estatales afines al oficialismo por la invalidación de la primera parte del “Plan B” de la reforma en materia electoral. Romero Herrera se sumó al llamado para que el Presidente de la República deje de pedir el voto a favor de su partido y coaligados para concretar su Plan C, y recuperar la mayoría calificada en la próxima Legislatura, misma que perdieron en las elecciones de 2021. Deben entender que el voto de los millones de mexicanas y mexicanos que optaron por nosotros en 2021 fue resultado de la voluntad ciudadana, y para que el oficialismo no pudiera seguir destruyendo a México. Finalizó manifestando su respeto a las decisiones que la Corte toma en su autonomía, al tiempo que reiteró su compromiso y el del PAN a favor de los contrapesos democráticos que permiten que México siga siendo un país de libertades.

DIPUTADAS BLANCA ALCALÁ, MARÍA DE JESÚS AGUIRRE Y DIPUTADO JOSÉ FRANCISCO YUNES; PRESENTAN INICIATIVA PARA ELIMINAR LIMITANTE DE RECURSOS A SEGURIDAD Y SALUD EN MUNICIPIOS

Las diputadas Blanca Alcalá Ruíz, María de Jesús Aguirre Maldonado y el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del PRI, presentaron una iniciativa que busca eliminar la limitante de recursos destinados a la seguridad y a la salud para los municipios. Las y el legislador explicaron que la Ley de Disciplina Financiera establece una limitación en el gasto para la contratación de personal dedicado a la seguridad pública y al servicio médico, con un máximo de tres por ciento en comparación con el ejercicio fiscal anterior, en las entidades federativas y municipios. Externaron que es evidente la urgencia de fortalecer la coordinación, así como la asignación de recursos suficientes, etiquetados y debidamente evaluados, que permitan crear las condiciones para que las policías municipales tengan un papel más decisivo en la reducción de la violencia e incidencia delictiva. Proponen que no sean aplicables los límites dispuestos en la fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a las asignaciones destinadas a servicios personales asociados a personal médico, paramédico, de seguridad pública y afines, pero en ningún caso, la excepción deberá considerar personal administrativo. Además, plantean que los municipios sustenten y justifiquen las asignaciones en las funciones descritas, en términos de las Leyes, de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad Gubernamental. Esta excepción para atender estos problemas requiere de esfuerzos presupuestales. En el caso del personal médico, es necesario tener presente que el país está saliendo de una emergencia por el Covid-19, y en el ámbito de seguridad, las cifras dan cuenta de una grave crisis.

GRUPO PLURAL; LLAMA A LOS CONGRESOS LOCALES A APROBAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL “3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA”

El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, coordinado por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), hizo un llamado a los congresos locales a aprobar la minuta que adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público, conocida como “3 de 3 contra la violencia”. La diputada Alavez Ruiz explicó que se tienen los acuses de que todos los congresos estatales están notificados de esta comunicación que se hizo del proyecto de decreto. Detalló que para que pueda entrar en vigor esta disposición en el siguiente periodo electoral, se debe contar con la aprobación de mínimo 17 congresos locales a más tardar la primera semana de junio. El llamado es a quienes están actualmente en periodos de sesiones, a que antes de que venza el plazo para hacer adecuaciones a las reglas electorales que deben ser publicadas a más tardar nueve días antes de iniciar el periodo electoral para el cual se pretenda aplicar. Queremos agradecer que ya se aprobó en nueve congresos locales, que son los de la Ciudad de México, Veracruz, Sinaloa, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco y Colima. La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) sostuvo que la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” es de enorme trascendencia para la vida política del país, es sustentada por todos los grupos parlamentarios y aprobada en sus términos en ambas cámaras del Congreso. La diputada Gabriela Sodi (PRD) agradeció a los nueve congresos que dieron el sí a la reforma, y convocó al resto a aprobar ésta para que pueda entrar en vigor y así poder limpiar los apartados políticos y representaciones populares. La diputada María Clemente García Moreno (Morena) pidió a los Congresos de los estados ejercer esta contraloría social, y que sus legisladores agilicen este procedimiento. Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, agradeció al Grupo Plural el seguimiento que ha dado para que en los congresos locales se apruebe esta iniciativa. Consideró que no ha sido fácil, pero creemos que van a estar de acuerdo todos los grupos parlamentarios en esta importante iniciativa que salió de la Cámara de Diputados y esperamos que lo más pronto posible todos los congresos estén armonizados con esta ley. Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez resaltó que algunos partidos políticos están modificando sus normas, estatutos y reglamentos internos a fin de salvaguardar el derecho a la igualdad sustantiva y paridad que tienen las mujeres en función de que ninguna persona violentadora acceda al poder o a cargos de representación.

DIPUTADO ALFREDO FEMAT; DECLARACIONES DEL SENADOR DE EU JOHN NEELY KENNEDY SOBRE MÉXICO, XENÓFOBAS Y RACISTAS

El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT), condenó las declaraciones sobre México del senador republicano por Louisiana, John Neely Kennedy, al considerarlas ignorantes, xenófobas y racistas, además de que dañan la memoria de la familia Kennedy, al Congreso, la historia de los Estados Unidos de América, así como la relación bilateral. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aseveró que los comentarios vertidos por el senador Kennedy son un insulto a los ciudadanos mexicanos que viven en ambos lados de la frontera, incluidos los que forman parte integral de la mano de obra de Estados Unidos, cuyo trabajo ha impulsado a la economía estadounidense a ser lo que es hoy en día. En México sabemos entablar una arquitectura de coexistencia pacífica y encauzar avenidas de cooperación en espacios formales de diálogo y acción conjunta. Reconocemos que lo anterior es difícil para algunos parlamentarios del Partido Republicano, que en reiteradas ocasiones insisten en utilizar a México como causa de todos los males en su nación. El diputado hizo un llamado para recordar al senador republicano que Norteamérica es una de las regiones más competitivas del mundo. Agregó que en un escenario convulso nuestra nación le proporciona a la Unión Americana la estabilidad de tener en su frontera más estratégica un socio confiable para su seguridad política y económica. Señalo que con sus dichos, el congresista de Estados Unidos demostró que el combate al enemigo externo es una narrativa fácil e ignorante de las complejidades inherentes a fenómenos como el narcotráfico, para utilizarlo con fines meramente electorales. Nuestra relación bilateral no puede estar condicionada a intereses políticos anti mexicanos.

VOLODIMIR ZELENSKI; VISITO AL PAPA FRANCISCO

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, en la visita sostenida con el Papa Francisco, le regaló un chaleco antibalas que había sido utilizado por un soldado ucraniano y posteriormente pintado con una imagen de la virgen. El mandatario Ucraniano sostuvo una reunión que duró aproximadamente 40 minutos. Zelenski informó que en su visita al Vaticano pidió al jefe de la iglesia católica condenar los crímenes rusos en Ucrania porque no puede haber igualdad entre víctima y agresor. El Papa Francisco le regaló al mandatario ucraniano una rama de olivo de bronce, símbolo de paz, además el Mensaje por la Paz de este año, un Documento sobre la Fraternidad Humana y el volumen. Una encíclica sobre la paz en Ucrania.

