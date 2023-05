El presidente Andrés Manuel López Obrador, supervisó las aduanas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo en Tamaulipas. El mandatario informó que en estos puntos estratégicos se rehabilitan 15 instalaciones; el gobierno federal ha adquirido equipos de rayos X para vigilancia y se construye la oficina nacional de aduanas, además de un cuartel de la Guardia Nacional. Precisó que el equipamiento y las obras se realizan con el propósito de hacer más seguro y eficiente el tránsito en alrededor de 500 kilómetros de frontera; significan una inversión cercana a 10 mil millones de pesos. Acompañaron al presidente, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo y el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PIDE CONSULTA POPULAR PARA DEFINIR LA FORMA DE ELEGIR A MINISTROS DE LA SCJN

El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, propondrá una consulta popular para que el pueblo de México decida si los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por el voto directo. Mier Velazco anunció que esta propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y seguramente sus aliados ayudarán, seremos casi el 60 por ciento. Expresó que la ruta sería para que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley. El coordinador advirtió que hay un gran problema en el Poder Judicial, porque dictan sentencias injustas o no dictan sentencias, tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto en el fuero común como en el fuero federal, y no pasa nada, no hay ninguna responsabilidad solidaria y debería de haber una sanción. El diputado señalo que el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ganan más que el presidente de la República porque se ampararon. Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros de la Corte. Los ministros reciben sueldos, que acumulados anualmente representan 7 millones de pesos. Los ministros violentaron la autonomía del Poder Legislativo, siendo jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición. Todos los privilegios que tienen los ministros responden a otros intereses, y no al anhelo de contar con un Poder Judicial que permita leyes eficaces y justas. Actúan injustamente, tal y como lo han demostrado, porque, no fuera un amparo, una controversia, una declaración de inconstitucionalidad porque de manera mágica el ministro ponente tiene el proyecto en cuatro días y ocho días después ya está en el Pleno, en 15. Y dicen que nosotros no respetamos el procedimiento, es un cinismo de verdad. Señaló que en el panorama esta situación se puede remediar, por ello su propuesta de la consulta popular.

SENADOR RICARDO MONREAL; MÉXICO SE DEBE PREPARAR PARA ENFRENTAR UNA NUEVA CRISIS MIGRATORIA

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, al participar en la clausura del “Taller Legislativo 10 por México” en la sede del Senado, advirtió que México se debe preparar para enfrentar una nueva crisis migratoria porque en la frontera con Estados Unidos no hay capacidad para albergar ni dar trabajo a los migrantes que están siendo deportados por el país vecino, por lo que llamó a respaldar las acciones del gobierno federal. Es momento de cerrar filas, es momento de generar condiciones de fortaleza y de lucha de nuestro país en torno a un propósito fundamental: México. Dijo que este país podría recibir hasta 30 mil migrantes en un mes deportados desde EU. México se ha comprometido con recibir mil, mil personas deportadas diariamente de Haití, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, de los países fundamentalmente centroamericanos, y que debemos prepararnos, porque son cuando menos 30 mil, 30 mil migrantes por mes, y las fronteras nuestras que con el vecino del norte coincidimos, será impresionante la crisis en la que situemos a estas fronteras donde no tienen capacidad para ofrecerles trabajo, alimento y bienestar a todas estas familias de migrantes. Señalo que ahora vamos a estar frente a una crisis migratoria que debemos respaldar las acciones del Gobierno, para que no permitamos que en el país del norte se aproveche esta circunstancia para generar odio, para generar encono, para generar un pleito innecesario, que no es conveniente. Indico que es desafortunado y que está alimentando a políticos de Estados Unidos, como el senador Kennedy o como el Gobernador de Florida, para insultar al Gobierno mexicano, a su titular y para denostar a México y denostar a los mexicanos.

ZOÉ ROBLEDO; IMSS HA CONTRATADO A MÁS DE 25 MIL ENFERMERAS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de Enfermería, destacó que el IMSS cuenta con 25 mil 166 enfermeras y enfermeros adicionales a nivel nacional para el régimen ordinario e IMSS-Bienestar, contratados entre 2018 y diciembre de 2022, con una cobertura del 96 por ciento de plazas. Zoé Robledo subrayó que a tres años del compromiso realizado en Oaxtepec para contar con mayores plazas, también hay más personal de Enfermería en puestos claves para la toma de decisiones: cinco enfermeras y un enfermero en el país ocupan la titularidad de las Oficinas de Representación del IMSS. Abundó que también se trabaja con el SNTSS para reconocer el título en Licenciatura en Enfermería y pronto se informará sobre este proceso, en ese punto como en muchos otros más, el agradecimiento permanente al Sindicato y a su secretario general, el doctor Arturo Olivares, por el acompañamiento en esta importante transformación institucional, por su compromiso y por su definición de hacer lo que parecía imposible, posible. El director general del Seguro Social destacó que las y los enfermeros de México siempre han estado presentes en las grandes transformaciones del país, y actualmente a la Enfermería le depara ser la vanguardia para que la salud sea un derecho y nunca más un privilegio. Durante la ceremonia se firmó el Convenio: Salud Intercultural para el Bienestar, con el cual se otorgará sustento a un proyecto para contar con 20 intérpretes en lengua tzeltal, tzotzil y tojolabal en los turnos matutinos y vespertinos en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 17 y el Hospital Rural de San Felipe Ecatepec, San Cristóbal, y los Hospitales Rurales de Bochil, Ocosingo y Altamirano, y que al momento ha acompañado 5 mil procesos de interpretación.

IBD; INFLACIÓN UN FENÓMENO DE CAUSAS GLOBALES

La Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD), señala por medio del documento titulado “Dinámicas de la inflación mundial: análisis y perspectivas”, elaborado por el investigador Jaime Del Río Monges, que el Covid-19, la interrupción de cadenas de suministro e invasión de Rusia a Ucrania, son algunos de los factores que han incidido en el encarecimiento de los productos. En 2023 se espera una desaceleración económica mundial debido a las altas tasas de interés. El aumento de las tasas de interés que han llevado a cabo los bancos centrales de diversos países para detener la espiral inflacionaria podría provocar una desaceleración de la economía global en el transcurso del 2023. Explica que debido a la pandemia de COVID-19, fue necesario implementar medidas contra-cíclicas para mitigar el impacto económico, específicamente, a través de la inyección de recursos para financiar dichas medidas. El estudio del IBD destaca que la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2024 generó una elevada incertidumbre y volatilidad, lo cual, aunado a sanciones impuestas a Rusia, derivó en incrementos significativos en los precios internacionales del petróleo. Apunta que la relación de largo plazo entre los precios internacionales del petróleo y sus derivados, y los precios internacionales de diversos alimentos; impactos climáticos y medidas proteccionistas de algunos países productores de cereales también contribuyeron a la escalada de precios de alimentos.

MARIO DELGADO; LAS Y LOS MAESTROS ACTORES PRINCIPALES DE LA 4T

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en el marco del Día del Maestro, hoy 15 de mayo, reconoció a las y los maestros de México como pieza fundamental de la Cuarta Transformación, y destacó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le devolvió la dignidad a la profesión docente respetando plenamente sus derechos laborales, pues, sin maestros no hay revolución, no hay transformación. Los maestros y las maestras son siempre líderes en su comunidad; ellos, desde sus trincheras, nos han ayudado a que la regeneración de la vida pública del país sea una realidad. Han ayudado a lograr un cambio de mentalidad a través de la revolución de las consciencias. Gracias a esos líderes, a las y los maestros, el mensaje de transformación cada vez llega más lejos, gracias a ellos la 4T va a llegar a todos los rincones del país. Asimismo sostuvo que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de los maestros ya que, en lo que va de su administración, ha basificado como ningún otro gobierno a 650 mil profesores que vivían en la incertidumbre, además de que cumplió en tiempo y forma con su promesa de echar abajo la Reforma Educativa neoliberal la cual se convirtió en un instrumento de persecución, que humillaba al magisterio. Mario Delgado subrayó que la maestra Delfina Gómez Álvarez, actual candidata de Morena al gobierno del Estado de México, es el gran ejemplo de lo que las y los maestros representan para el cambio verdadero en el país, pues no solo fue la primera maestra en convertirse en secretaria de Educación, es quien va a cambiar, a transformar al Estado. Delfina reprobará a los de la derecha en corrupción, en nepotismo, en clasismo y racismo. Hay que reconocer que tenemos una maestra de diez, no, perdón, tenemos una maestra de 20 puntos de ventaja. Y qué bueno que ahora los maestros sean un factor activo en este cambio y siempre lo han sido en todas las transformaciones en los últimos años.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; 10 POR MÉXICO HA CAPACITADO A MIL 350 JÓVENES EN CUATRO AÑOS

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el marco del cuarto aniversario de 10 por México, dio a conocer que se llevo a cabo la clausura de la séptima generación del taller legislativo en las instalaciones del Senado de la República, donde se realizó la entrega de constancias con valor curricular a 120 alumnas y alumnos, 80 a facilitadores, 40 a coordinadores y 18 a secretarios técnicos. El evento fue encabezado por el senador Ricardo Monreal Ávila. El senador Miguel Ángel Mancera, recordó a las y los presentes que los 5 capítulos del programa en las entidades federativas, más de mil 350 participantes y casi 300 trabajos legislativos les dieron la razón de que no estaban equivocados en el objetivo de capacitar a las y los jóvenes en la tarea parlamentaria. Como un proyecto que sentó las bases de la inquietud y de la necesidad de abrir el Senado a las juventudes. Hoy la conclusión de esta tarea, de este compromiso tiene significado. Quiero agradecer y reiterar el compromiso que tenemos de formación y de hacer de este proyecto un proyecto de alta calidad. Enfatizó que, solo fomentando el debate informado, la pluralidad y la tolerancia es como consolidamos el sistema democrático del país. Insistió en que los temas abordados durante las clases fueron acerca de temas tan diversos como protección a la vida y seguridad de los niños; violencia laboral y docente a partir de un programa para atender, sancionar y erradicar la violencia; la orientación de la educación en el país; migración; protección a las MiPyMes; gestación subrogada; salud mental; protección animal; inversión al reciclaje; subsidio a precios de productos de la canasta básica; así como conservación de los pueblos mágicos.

FALLECE EN MAZATLAN DOÑA CUCA FONSECA VDA. DE CARDENAS; MADRE DE MANUEL, LUIS, ERNESTO, PATRICIA Y EDUARDO

A los 92 años de edad, en Mazatlán Sinaloa, falleció la famosa, guasavense María del Refugio Fonseca Angulo, quien trascendió en el arte gastronómico por sus recetas de cocina publicando un libro muy vendido en México y en el extranjero y también reconocida como una ejemplar mujer muy respetada en la sociedad y formadora de una gran familia. Con hijos sobresalientes, tuve la oportunidad de entrevistarla en Mazatlán hace algunos años, para uno de mis libros que tengo planeado publicar. Doña Cuca Cárdenas como la conocían, se caso con Ernesto Cárdenas de la Vega, y enviudó en 1988; y tuvo 5 hijos: Luis, Ernesto, Manuel, Eduardo y Patricia Cárdenas Fonseca desde este espacio les envío mis condolencias.

JESÚS ZAMBRANO; PRD MAS VIVO QUE NUNCA Y TIENE GALLO PARA LA PRESIDENCIA “SILVANO AUREOLES”

El dirigente nacional, Jesús Zambrano Grijalva, durante la celebración de los 34 años de la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), felicitó a todos las y los fundadores del PRD, agradeció el gran recibimiento que siempre le han dado en esa tierra y confirmó: Michoacán y el PRD tienen gallo para la presidencia, y ese es Silvano Aureoles Conejo. Destacó el papel tan importante que realiza la militancia amarilla en Coahuila y en el Estado de México, donde la alianza ganará las elecciones. Por su parte el aspirante presidencial Silvano Aureoles Conejo, militante fundador, aseguró que el PRD está más vivo que nunca, México nos necesita unidos, yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para que superemos dificultades tanto en Michoacán como en todo el país, tengan esa certeza. Es muy importante para que estemos fortalecidos en el 2024, porque si existe un método democrático para elegir a quien encabezará el bloque opositor, tengan la certeza de que yo seré el candidato a la presidencia de la República.

MARKO CORTÉS; CONVOCA A DEFENDER LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA SCJN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a la sociedad para defender la autonomía y la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante lo que consideró ataques y agresiones reiterados desde Palacio Nacional. Condenó que, día con día, los ministros y en especial, la presidenta de la Corte, Norma Piña, padezcan amenazas, insultos, groserías y que sea el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien incite al odio y la violencia en sus conferencias. Es por eso que llamó a la sociedad a que tal como lo hizo con el INE, se una en la defensa de la Corte, una institución que se ha convertido en el más importante contrapeso de poder y que es la razón por la cual el presidente ahora la quiere minimizar presupuestalmente, controlar y desaparecer. El jefe nacional de los panistas repudió también, que López Obrador argumente que va a ahorrar eliminando los fideicomisos del Poder Judicial, supuestamente para utilizar el dinero en los más pobres, lo bueno es que cada vez menos mexicanos le creen sus mentiras.

“VA POR MÉXICO” Y MOVIMIENTO CIUDADANO; RELACION BIPOLAR RUMBO AL 2024

Rumbo al proceso electoral 2024, las dirigencias de Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) han sostenido una relación bipolar, a veces con llamados a unir a la oposición, otras con la denuncia de robo o cooptación de dirigentes y figuras políticas. El origen ha sido la decisión de Movimiento Ciudadano de no sumarse en elecciones legislativas, ni para gobernadores ni para la presidencial de 2024, a la coalición opositora Va por México. Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya pactaron para competir juntos. Según los resultados de las elecciones federales más recientes, las de 2021, la votación válida emitida, el bloque de los tres partidos de Va Por México suma 40.63% de la votación de los electores. Pero el bloque de Morena y sus dos aliados suman 44.31% de los votos. En medio de los dos está Movimiento Ciudadano con 7.27% de los votos. A fines de este año iniciará el proceso electoral federal 2024, por lo que la relación ha transitado de la convocatoria al diálogo, a las advertencias y críticas. Este fin de semana se dio un nuevo episodio de este enfrentamiento, pues el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, acusó a MC de ser responsable de que las leyes secundarias, como el “Plan B” de reforma electoral, fueran aprobadas en la Cámara de Diputados. En Jalisco, donde gobierna Enrique Alfaro, de MC, el panista volvió a pedir al partido naranja definirse para ir juntos en 2024. Va por México quiere construir el mayor frente posible rumbo al 2024, pero que no sean soberbios, que piensen en México antes de pensar en el interés de tener más votos como partido. Lanzó una crítica a la supuesta ambigüedad naranja: Aquí nos dicen que quieren ir con nosotros, en contra de Morena, pero allá no. Nosotros no aceptamos que el partido de MC tenga acuerdos en lo obscurito con Palacio Nacional y que acá se digan opositores y allá sean aliados, o se es oposición o no se es. La respuesta de MC provino de Juan Zavala, secretario de Acuerdos de MC, quien deslindó a su partido de que la oposición no haya alcanzado mayoría simple para frenar las reformas impulsadas por el presidente López Obrador.

VOLODÍMIR ZELENSKI; DICE ESTAR CASI LISTO PARA EL TRIUNFO EN CONTRAOFENSIVA

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró convencido de que su país está casi listo para el triunfo, refiriéndose a la prevista contraofensiva que podrá comenzar, tras un par de visitas más a socios occidentales en busca de apoyo militar. Estamos motivados y creo que estamos casi preparados para esa victoria. A la pregunta de si hay países que podrían retirar su apoyo a Ucrania, el presidente afirmó que existe el riesgo de que piensen en esta posibilidad si la contraofensiva no tiene suficiente éxito, y agregó que, en todo caso, se trata de Estados cuyo respaldo hasta el momento tampoco ha sido tan amplio. Independientemente de eso, todos creemos en un triunfo y no pensamos en otras cosas. Creemos que el triunfo será nuestro.

