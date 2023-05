En plena escuela, un profesor fue rociado con gas pimienta por una de sus alumnas, tras retirarle el celular en medio de un examen.

Un video en redes sociales muestra el momento en el que una joven rocía gas pimienta en la cara de un profesor, exigiendo que le regrese su celular.

“¡Dame mi celular!”, reclama entre gritos la estudiante al rociar el spray contra el docente.

La escena quedó registrada en video por un compañero de clase, en el pasillo de una escuela preparatoria en Tennessee, Estados Unidos. “Dios, está loca””, se escucha a un joven al inició del clip.

Tras la agresión, otro docente interviene en la discusión para calmar a la joven, quien insiste en tener de vuelta su teléfono.

Se presume que el profesor retiró el celular a su alumna tras descubrirla usando el equipo para contestar las respuestas de un examen. Tras retirarle el móvil, la joven encaró al maestro para exigir su teléfono de vuelta.

Se desconoce si la estudiante recibió algún tipo de sanción por la agresión contra el profesor.

Justified?

Student Pepper Sprays her High School Teacher because he confiscated her phone in Antioch, Tennessee… pic.twitter.com/QIcMty1Bqd

— Fight Haven (@FightHaven) May 6, 2023