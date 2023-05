El actor Jamie Foxx sigue hospitalizado desde el pasado 11 de abril; sin embargo, en las últimas horas se ha especulado que su situación es crítica. Esto es lo que se sabe de su salud.

En el mes pasado, el actor que apareció en la película de ‘Spider-Man: No Way Home’ tuvo que ser hospitalizado. Según los rumores se sintió mal en los sets de grabación de Back in Action, una película de Netflix que se estrenaría en 2024.

Pero su hija, Corinne Foxx, compartió un comunicado con un mensaje que aclaraba lo sucedido.

“Queremos compartir que mi padre experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, gracias a la rapidez y a los buenos cuidados, ya está camino de recuperarse. Apreciamos sus rezos. La familia ruga privacidad durante este tiempo”, declaró en sus redes sociales.

El reconocido actor aún continúa hospitalizado, lo que ha preocupado a sus fans y a la comunidad del cine de Hollywood.

En tanto, los rumores en torno a su salud dicen que presuntamente es crítica.

Según lo publicado por el medio Daily Loud, los familiares y personas cercanas al actor Jamie Foxx se estarían preparando para lo peor. Esto desató un sin fin de comentarios y reacciones en las redes sociales.

Por el momento, no hay un comunicado oficial en torno a su salud, salvo que sigue hospitalizado y en contacto con sus familiares, según medios internacionales.

Jamie Foxx’s family and loved ones are reportedly preparing for the worst 😔🙏 pic.twitter.com/QHBpRTyKy3 — Daily Loud (@DailyLoud) May 10, 2023

