Verónica Mendoza inició su labor en el Metro hace 35 años para sacar adelante a su familia, y hoy, tras tras haber escalado diferentes puestos, se desempeña como jefa de Línea en este importante transporte capitalino.

“La necesidad profesional laboral que tenía fue lo que me llevó a trabajar aquí… ser madre de dos niñas, teníamos muchas necesidades”, relató en entrevista para 24 HORAS.

Verónica refirió que para ocupar su actual puesto tuvo que escalar diversos niveles, pues ha pasado por las áreas de peaje, de taquilla, conductora, inspectora jefa de estación y supervisora de servicios públicos, donde en cada una de estas áreas ha desempeñado un papel ejemplar.

“El trabajo a mí me cautivó, me enamoré de lo que es el área de Transportación del Metro y eso hizo que se me hiciera ligero, mi viaje en el Metro ha sido con muchas satisfacciones y la postura en la que me encuentro ahorita de poder ayudar a algunos compañeros es muy satisfactoria, me gusta la atención al usuario, entonces no se me ha hecho difícil”, explicó respecto a sus años de trabajo en este transporte.

Por otra parte, refirió que lo que en algunos momentos se le complicó fue el organizar su vida laboral y familiar, pues era enfrentarse a que sus hijas fueran a la escuela, además de tener una mamá de 86 años, sin embargo, resaltó el apoyo que ha recibido por parte de cada miembro de su familia, quienes la han motivado a seguir siempre hacia adelante.

“Es muy importante porque sin ellos yo no hubiera podido desarrollarme ni académicamente ni laboralmente, el apoyo de mi pareja, de mis hijas, de mi madre ha sido fundamental, incluso el de mis nietas”, señaló al tiempo que describió su trayectoria como “un esfuercito en querer dejar un ejemplo para que ellas (sus actualmente tres hijas) sean mujeres de bien”.

Finalmente Verónica indicó que su trabajo representa una parte muy importante de su vida, pues el Metro le dio la oportunidad de “dignificarme como persona, de darle estudio a mis hijas… tener una casa donde vivir, me permitió terminar mi licenciatura y mi maestría, y pues tener un crecimiento laboral, entonces es una parte muy muy importante para mí”.

Destacó el apoyo de su pareja y hermanos para que ella obtuviera su licenciatura en Administración de Empresas y su maestría en Ciencias de la Educación.

LEG