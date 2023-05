Actualmente, las apps se han convertido en parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Ejemplo de ello es que las utilizamos a la hora de manejar.

Ya sea para que nos indiquen cómo llegar a cierto punto o para que nos ofrezcan el camino más rápido evitando el tráfico.

Si tú quieres conocer las apps que te van a salvar de estar parado horas en el tránsito, acá te contamos cuáles son.

¡Y no!, no solamente existe Google Maps, sigue leyendo…

Waze

Entre las apps que existen para brindarte información acerca del tránsito, Waze se ha convertido en una de las favoritas de la gente.

Esta app, creada en el 2009, tuvo la idea de ser un navegador con participación colectiva, o sea que todos los usuarios pueden ir colaborando en tiempo real.

HERE WeGo

Si tú eres fan de Maps pero a veces te falla, no te preocupes, esta app es muy parecida a la de Google.

Tiene un apartado en donde puedes personalizar tu ruta: ya sea con peajes o no, si no quieres pasar por túneles, autopistas, etc.

ViaMichelin

¡Esta app está genial!, si de personalizaciones se trata, ViaMichelin es la ganadora. Además de recomendarte la mejor ruta, te da la opción de poner todas las características de auto.

Puedes poner el tipo de coche, combustible y kilometraje para que ofrezca mejores resultados. Además te recomienda lugares para turistear.

Circuit

Si lo tuyo son las apps sencillas y sin tanto rollo, te recomendamos Circuit; se trata de un planificador de rutas.

Es muy básica pero excelente para iniciar en esto de las apps: puedes poner paradas en tu ruta y te indicará la hora de llegada.

¡Ya lo sabes!, ya no tienes pretexto para llegar tarde o no asistir a las reuniones porque no te sabes la ruta.

CI