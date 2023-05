Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia, rechazó ser un “subordinado” del presidente Gustavo Petro, al asegurar que se anunció el fin del Estado de Derecho en el país, después de responsabilizar al mandatario de lo que pueda pasarle a él o su familia por sus declaraciones.

“El presidente de la República, con sus manifestaciones de sujeción del fiscal general de la nación, me insta a decirle que tengo que incumplir mis funciones constitucionales y obedecer al jefe de Estado en Colombia, como no lo voy a hacer, porque no tengo superior jerárquico, como lo acaba de decir la honorable Corte Suprema, me imagino que tendré consecuencias contra mi vida y responsabilizó a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia, después de estas declaraciones”.

“Gustavo Petro fue elegido presidente, no un dictador de Colombia”, agregó en una conferencia de prensa. El actual presidente mencionó a través de redes sociales, que se apega a la Constitución al decir que el fiscal general tiene la función especial de enviar informes que le pida el presidente, hecho que Barbosa consideró de “sujeción o subordinación”.

A través de Twitter, Petro dijo que él es el jefe de Estado, Gobierno y máxima autoridad administrativa, según la Constitución, por lo cual el fiscal “tiene la función especial de enviar informes que le pida el presidente en casos que vulneren el orden público”. Barbosa también puntualizó en no saber “si hablo con un robot o con el presidente”, por sus declaraciones reiteradas a través de esta red social.

“He tomado también la determinación de que mi familia salga del país en los siguientes días, por temas de seguridad. No se equivoque conmigo, no tengo ‘rabo de paja’, hoy hay un fiscal decente en Colombia, no he cometido un delito, nadie me ha indultado nadie”, adelantó Barbosa.

“Yo voy hasta donde la Constitución lo permita, no hasta donde el pueblo lo quiera”, finalizó en su discurso ante la prensa, ante la creciente tensión entre la Fiscalía de la República y el gobierno de Petro.

Previamente, el fiscal criticó el “caos” y “posición bastante laxa” en el manejo del orden público del mandatario de izquierda, que aspira a acabar con medio siglo de conflicto interno a través de negociaciones de paz con distintas organizaciones armadas.

Además, la Corte Suprema de Colombia, acusó el pasado viernes 5 de mayo al presidente, de generar “inestabilidad institucional” y “malinterpretar” la Constitución, después de que aseguró ser el “jefe” del fiscal general.

LEG