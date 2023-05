El jugador del conjunto del Napoli, Hirving Lozano se ha convertido en el primer mexicano en conseguir un campeonato dentro de la Serie A.

Buenas noticias para los amantes del futbol, pues el jugador del conjunto del Napoli, Hirving Lozano mejor conocido como “Chucky” se ha convertido en el primer mexicano en conseguir un campeonato dentro de la Serie A de Italia.

Lo anterior después de que se coronara el pasado jueves al levantar el “Scudetto”, pero esto no lo realizó de una manera sencilla pues el atleta se convirtió en una de las piezas claves de su equipo iniciando como titular.

Cabe resaltar que el Napoli no había logrado ser campeón desde que Diego Armando Maradona se encontraba en su plantilla, esto tiene alrededor de 33 años pues ocurrió en 1990.

Anteriormente Lozano pudo ganar un título en el país de Italia, este lo consiguió cuando jugó la Copa de Italia después de haber vencido a la escuadra de la Juventus dentro del Estadio Olímpico en Roma.

El “Chucky” ha sido muy funcional y ha podido complementar para poder conseguir un equilibrio desde su perfil que es diestro, con este ha podido apoyar a Giovanni Di Lorenzo, quien es su compañero.

Con esto Hirving tiene dos títulos ganados en el continente europeo. después de haber conseguido otro más con el PSV Eindhoven en la Eredivisie jugado en la campaña que abarcó desde el año de 2017 hasta el 2018.

Ante esto los seguidores del jugador y del futbol mexicano no dudaron en inundar las redes con mensajes en los que resaltan su orgullo por haber conseguido este nuevo título y por su participación en la campaña.

Algunos de estos fueron los siguientes:

“La Serie A se tiñe de Azul, Napoli es campeón del futbol italiano, después de 33 años, en dónde vivieron momentos complicados. Hirving Lozano se convierte en el primer mexicano en levantar un título en la liga del país de la bota”.

“Vaya imágenes. Hirving Lozano celebrando con la gente el título del Napoli. El mexicano ya es campeón en México, Países Bajos y ahora Italia. ¡Felicidades!”.

𝗡𝗢𝗪 𝗜𝗧’𝗦 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟! 🇮🇹🏆💙

For the first time in 33 years, Napoli are 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 of Italy once again!

𝘍𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘦𝘳𝘦.

𝘛𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘢𝘳𝘦.

𝘛𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦.

Congratulations @sscnapoli, 2022/23… pic.twitter.com/bna3bFgxjQ

— Lega Serie A (@SerieA_EN) May 4, 2023