Un grupo de mujeres protestó en las instaciones de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, en protesta porque hasta ahora no han sido castigados los agentes ministeriales que violaron a una adolescente en Chimalhuacán, delito ocurrido en 2019.

Encapuchadas y vestidas de negro, las feministas realizaron pintas y rompieron los cristales de la entrada principal de la dependencia, ubicada a un costado del palacio municipal de Nezahualcóyotl.

Denunciaron que Holy Yash, menor de entonces 12 años, fue abusada sexualmente por comandantes de la Fiscalía mexiquense, luego de ser detenida junto a sus familiares durante un operativo policiaco en Chimalhuacán.

“Me tuvieron cuatro días, donde me drogaron, me violaron y me fueron a tirar a Morelos. He iniciado unas 20 denuncias penales contra los servidores públicos que me agredieron, pero ninguna ha prosperado”, dijo la joven, quien hoy tiene 18 años.

Recordó que el 1 de abril del año pasado, policías de Tránsito de Chimalhuacán detuvieron a su mamá por participar en una manifestación.

No conforme con ello, la golpearon, le tiraron varios dientes, le lastimaron la columna y después le advirtieron que si seguía protestando la iban a matar, dijo.

Holy denunció que uno de los agentes que la agredió sexualamente está plenamente identificado, que su nombre es Ángel Omar P, pero que la Fiscalía no ha procedido en su contra y que los agentes del Ministerio Público y otros de sus compañeros lo protegieron y sigue laborando en la policía impunemente.

