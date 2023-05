El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que su gobierno no especula ni protege a nadie, luego de que se difundiera, una carta de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, “Los Chapitos”, en la que se deslindaban de la producción de fentanilo en México. Supimos de esa carta, no conozco el contenido, nosotros sobre eso actuamos de conformidad al marco legal y no especulamos. A diferencia de lo que sucedía antes, no hay ningún grupo protegido, porque antes como ha quedado de manifiesto, se protegía a un grupo, a un cártel y se perseguía. Otros, incluso hasta los del cártel protegido actuaban como policías para combatir a los adversarios, eso no, aquí está bien pintada la raya, lo hemos dicho desde siempre, hay una frontera, autoridad y delincuencia, y es parejo. No se protege a nadie y se persigue a todos los que cometen ilícitos, no hay impunidad. El primer mandatario negó que sus hijos sean corruptos, al rechazar que amigos de su hijo José Ramón López Beltrán, se han beneficiado con contratos de proyectos en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Que mis hijos están haciendo negocios, es rotundamente falso, no pasa nada porque no es cierto. Deben de existir estos contratos, pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos. De igual manera, negó que exista conflicto de interés en la casa de Coyoacán que ocupa su hijo José Ramón, como lo publicó en una investigación la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (CCI), en la cual acusa que dicho inmueble pertenece a la asistente de la directora general del periódico La Jornada, Carmen Lira. Diario que al se le han duplicado los contratos por concepto de publicidad durante el actual sexenio. El presidente López Obrador calificó de medias verdades y manipulación de la información, los reportajes sobre la presunta producción de fentanilo en México, difundidos por los medios de comunicación de Reino Unido, Sky News y Channel 4. Hay mucha manipulación en medios convencionales, en México. En Estados Unidos y en el mundo, esa es otra pandemia que se padece en la actualidad en el mundo, los medios no informan, manipulan, están al servicio de las grandes corporaciones económicas y financieras, de los intereses políticos y no están al servicio de los ciudadanos, están muy distantes de los pueblos y muy cercanos los medios de información o manipulación, al poder.

SENADOR RICARDO MONREAL; PREFIERE BAJARSE DE SUS ASPIRACIONES PRESIDENCIALES, ANTES QUE TRAICIONAR A AMLO

El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dio a conocer que prefiere no ser el candidato de Morena a la presidencia antes que traicionar a Andrés Manuel López Obrador. Prefiero no ser nada; prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República, a quien reconozco y con quien he caminado hombro con hombro durante 26 años. El senador aseveró que no hay ninguna posibilidad de que se vaya a la oposición y se refirió a la reunión que sostuvo con el presidente el pasado viernes, junto con Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Ricardo Monreal dijo que el encuentro fue afortunado y que se sintió satisfecho de hablar con el presidente, luego de dos años de no tener comunicación con él. Asimismo sobre sus compañeros por la candidatura presidencial de Morena, afirmó que apoyará al que resulte electo, aunque puntualizó que no ha declinado en su aspiración de abanderar a Morena en el 2024. Rechazó tener alguna diferencia con sus compañeros aspirantes a la candidatura presidencial y los elogió por su trabajo al frente de sus encargos.

DIPUTADO SANTIAGO CREEL; CONSEJERÍA JURÍDICA DE PRESIDENCIA YA TIENE LAS MINUTAS DE LAS LEYES APROBADAS, LO QUE DARÁ PAUTA PARA QUE SE CUESTIONEN O NO ANTE LA SCJN

El Presidente de la Mesa Directiva y vicepresidente de la Comisión Permanente, Santiago Creel Miranda, aclaró que se enviaron a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República las minutas de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, lo que dará pauta para que se cuestionen o no ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diputado Creel Miranda señaló que no hubo un retraso en el proceso de envío, porque el trámite normal tarda alrededor de dos días, entonces estamos dentro de la normalidad del procedimiento.

DIPUTADO IGNACIO MIER; EL DIALOGO CON EL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR FUE MUY PROVECHOSO Y SERA CONSTANTE

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, señalo que el diálogo que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para revisar la agenda legislativa y el futuro de la llamada carta transformación fue muy fructífero y este dialogo será constante. Señaló que se abordaron los temas como el avance de los programas sociales y el tren maya, una de las obras emblemáticas de esta administración. Hablaron sobre los recursos correspondientes al Presupuesto de Egresos de la Federación que se asignará en el 2024. Se vio un acercamiento al presupuesto del próximo año, en el que se plantea un aumento a la pensión para adultos mayores, la importancia que era sacar adelante la reforma a la ley del Fovissste y la reforma a la reducción de la jornada laboral. Indico que la transformación es posible gracias a los programas que se instrumentan desde la Presidencia de la República, sobre todo en lo social, y para que esto sea posible nos toca a las y los legisladores reformar las leyes y poner en la Constitución todos los programas sociales. El diputado informo que el día de hoy celebrará con el presidente López Obrador la Batalla del 5 de Mayo.

HÉCTOR MELESIO CUÉN; ASUME LA PRESIDENCIA DEL PARTIDO SINALOENSE

Héctor Melesio Cuén Ojeda, asume la presidencia del partido sinaloense. En Asamblea Extraordinaria del Partido Sinaloense, votaron a favor de que Melesio Cuén Ojeda asuma la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal. Cuén Ojeda agradeció el trabajo del doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño al frente del PAS, así como también a la Secretaria General, MC. Angélica Díaz de Cuén a quien especialmente le agradeció su apoyo moral, como esposa, y de mucho trabajo como compañeros de partido. Muchas gracias por todo el apoyo moral y solidario, sobre todo en estos tiempos que no son fáciles, pero nosotros siempre hemos tenido el temple y el valor para saber sortear este tipo de problemas, mismos que ya los tuvimos en el pasado y si en ese tiempo se pudo, con más razón en esta ocasión, como familia y como proyecto. Muchas gracias a mi familia por su solidaridad. El ahora presidente del PAS, dio a conocer que el pasado 3 de mayo, el Instituto Nacional Electoral oficialmente validó que el PAS tiene 164 mil 754 militantes por lo que convierte a este organismo político, un partido fuerte listo para trabajar en el 2024. Esto es el PAS, esto es el proyecto, dicen que las palabras convencen, pero los hechos arrastran, ahí están las cifras, nada que ver, esto cada día es más fuerte, por ello nosotros nos sentimos muy orgullosos y sabemos lo que viene, un 2024 donde se va a competir con varias gubernaturas, un 2024 donde se va a nombrar al nuevo Presidente de la República, quien va a suceder a AMLO. Un evento donde se competirán 30 congresos locales y más de mil 500 presidencias municipales. Es un evento donde se va a disputar el Senado y la Cámara Baja, y nos estamos preparando para ello, porque aquí en Sinaloa se va a competir por 20 presidencias municipales.

SESION DE LA COMISION PERMANENTE; DIPUTADOS ABORDAN EL TEMA DEL “CÁRTEL INMOBILIARIO”

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputada de Morena y diputados del PAN, PVEM, PT, MC y PRD emitieron comentarios sobre el llamado “cártel inmobiliario”, durante el apartado de agenda política. La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) mencionó que este tema es una oportunidad para explicar cómo es que la derecha entiende el uso del poder. Es importante para el debate público que se sepa cómo cuando están al frente de una alcaldía se dedican a hacer negocios con las instituciones que tienen a su cargo. En la Cámara de Diputados vamos a seguir en la lógica de hacer valer el discurso sobre la transparencia y que esta información, que es ya de una investigación judicial, sea tomada en cuenta para que cada quien se haga cargo de los dirigentes con los que cuenta”, dijo. El diputado Jorge Triana Tena del PAN, relató que desde hace unos años para llevar a cabo cualquier construcción en la Ciudad de México se requiere simplemente un aviso y un permiso del gobierno central, no de las alcaldías; el tema de protección civil lo lleva el gobierno de la Ciudad de México y las verificaciones las hace el Instituto de Verificación del gobierno de la Ciudad de México. Afirmó que venir a hablar de temas que se desconocen legalmente no es lo correcto, es un despropósito; no obstante, si se debe investigar a alguien que se haga y acusar a alguien pues que se acuse, pero que se mida con la misma vara absolutamente a todos. Esas construcciones se dan por toda la ciudad, bajo la complicidad del gobierno central y de eso no se dice nada, ni la Fiscalía. Se violentó el principio de secrecía de una carpeta de investigación. El diputado Jorge Luis Llaven Abarca, del PVEM, mencionó que la corrupción fue en los últimos 30 años el principal problema del país para las y los mexicanos, que fuimos gobiernos que hicieron una trama legal de corrupción y que poco a poco se ha ido descubriendo. No hay mejor expresión que usar la del cártel inmobiliario, ya que es toda una estructura o grupo que trabaja de forma coordinada y que hace actos delictivos en perjuicio de las y los ciudadanos y en beneficio de ellos, enriqueciéndose. El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) consideró importante ubicar su dimensión, pues nace en la Benito Juárez por tantos años de gobierno de Acción Nacional; esa forma de gobierno no ha tenido ni el castigo ni las consecuencias debidas. Se trata de un cártel, de una banda de malhechores, delincuentes y ladrones que roban a la gente. El diputado Jorge Álvarez Máynez, diputado de MC, destacó la importancia de discutir e investigar hasta llegar a las últimas consecuencias y castigar con todo el peso de la ley. Agregó que exigirán que se dé una visión sistémica en el combate a la corrupción. Es una vergüenza que los legisladores se atrevan a hablar de corrupción y a festejar lo que hace la Fiscalía de la Ciudad de México cuando saben que tienen la corrupción en casa. La justicia selectiva no es justicia. El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) puntualizó que su grupo parlamentario no será cómplice de la corrupción, nunca estará de lado de los corruptos, por lo que no se quedará callado ante este flagelo que sufre el país. La hipocresía de esa mayoría es sorprendente, suben a la agenda a un supuesto cártel inmobiliario local, pero haciendo oídos sordos ante la corrupción de miles de millones de pesos que este gobierno ha significado, siendo parte de esto los programas clientelares que a más de cuatro años no tienen un padrón consolidado.

ALEJANDRO “ALITO” MORENO; GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI ESTAN DEFINIENDO ACCIONES JURÍDICAS PARA INTERPONER POR VICIOS LA SESIÓN DEL SENADO, EN XICOTÉNCATL

El diputado Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en el marco de la Comisión Permanente que sesiona en el Senado, afirmó que los Grupos Parlamentarios del PRI en las cámaras del Congreso de la Unión se encuentran definiendo acciones jurídicas para interponer por vicios en el proceso legislativo de la sesión de la noche del viernes y madrugada del sábado en la que se cerró el periodo de sesiones del Senado de la República, realizado en la Antigua Casona de Xicoténcatl. Estamos procesando, como siempre, todas las acciones de inconstitucionalidad que se vayan a presentar, tanto en el Senado de la República, como en Cámara de Diputados, con nuestro coordinador Rubén Moreira. Tenemos tiempo, estamos trabajando y creo que lo importante hoy es que se respeten las instituciones, que se respete la Constitución, que se respete la ley. El también dirigente nacional del PRI detalló que tanto el coordinador en el Senado, Manuel Añorve Baños, y de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, están abordando el tema con los grupos parlamentarios del bloque opositor. Adelantó que trazarán la mejor estrategia y la mejor ruta jurídica, no sólo del partido, sino de toda la coalición “Va por México”. Moreno Cárdenas resaltó la importancia de respetar la Constitución Política, los acuerdos políticos y el diálogo. Lo que sí se está planteando es que el señalamiento puntual y claro, que no se puede permitir lo que ocurrió, porque es un claro despropósito, ni siquiera al respeto de la Constitución, a la construcción de acuerdos, de consensos, a cumplir la palabra, a cumplir los acuerdos parlamentarios. Creo que lo que hoy tenemos que tener muy claro y muy presente, es que no podemos permitir que se atropellen los procesos legislativos y menos la Constitución, y todo lo que en derecho nos corresponda y lo podamos presentar en acciones que podamos implementar de manera inteligente, pero con la ruta jurídica correcta, lo vamos a hacer.

GPPAN EN EL SENADO; CAPACIDAD DE INTERLOCUCIÓN DE MONREAL ESTÁ EN ENTREDICHO

La bancada panista en el Senado cuestionó la interlocución y credibilidad del coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y reiteró que nunca existió un acuerdo para sesionar en una sede alterna. Insistieron en que la bancada de Morena violó el pacto para nombrar a los comisionados del INAI y afirmaron que, con ello, la conducción de la Junta de Coordinación Política quedó severamente lastimada. La capacidad de interlocución de Ricardo Monreal está en entredicho. Su credibilidad se encuentra seriamente lesionada, tanto con nosotros como con el oficialismo. En política, tratar de complacer a todos termina por complacer a nadie. Reiteramos: Las y los Senadores del PAN, que jamás tuvimos un acuerdo para que la sesión se celebrara en Xicoténcatl. El acuerdo para nombrar comisionados del INAI fue violado por la mayoría. En esas condiciones, la conducción de la JUCOPO queda severamente lastimada.

DIPUTADO GERARDO FERNANDEZ NOROÑA; CORRUPCIÓN, EJE FUNDAMENTAL DEL MODELO NEOLIBERAL, PERO EN LA 4T SE ACABARON LAS CUOTAS Y CUATES

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña, tras participar en la sesión de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, dijo que la oposición no quiere entender que sus malas prácticas en la Cuarta Transformación son inadmisibles; se acabaron las cuotas y cuates. El legislador aseguró que la oposición lo único que quiere es seguir haciendo negocios al cobijo del poder y usar a las instituciones para golpear al Presidente de la República. El Inai gasta mil millones de pesos al año y a la ciudadanía no le sirve de nada, la población va a hacer una pregunta y se la regresan porque no fue precisa, son burócratas perversos que le dificultan a la gente el acceso a la información. Refirió que el Poder Judicial representa lo que resta del viejo régimen y desde ahí están provocando permanentemente a la 4T. Son todo aquello que la población no quiere más y que a pesar de su resistencia vamos a erradicar. En tanto, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) señaló que el eje fundamental del modelo neoliberal fue la corrupción. Durante los 12 años de los gobiernos de Acción Nacional se instaló el cártel inmobiliario, que sirvió para trasladar recursos públicos a particulares, para enriquecerse. El cártel inmobiliario, nació en la alcaldía Benito Juárez, que durante años ha gobernado Acción Nacional. Son una banda de malhechores que han robado a la gente y al país durante 12 años, hoy se pone al descubierto para que no se repita. El actual gobierno sigue luchando para eliminar la corrupción, por lo que se está haciendo un esfuerzo máximo para separar el poder económico del político. En la 4T no hay persecución política y vamos a seguir ganando, sin ninguna duda.

DIPUTADA MARGARITA ZAVALA; PARLAMENTO INFANTIL, EJERCICIO CÍVICO EN UN PAÍS DONDE LA NIÑEZ ES UNO DE LOS SECTORES MÁS GOLPEADOS

La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN), en el marco del inicio del doceavo Parlamento de la Niñas y los Niños de México en la Cámara de Diputados, afirmó que el Parlamento de las Niñas y los Niños de México es un ejercicio cívico en el país, donde se expresará uno de los sectores más golpeados por el gobierno, la niñez. La legisladora comentó: Estoy muy contenta. Ya los he visto organizarse, están orgullosos, vienen con mucha dignidad, lo que luego le falta a esta Cámara. Me da mucho gusto estar aquí con ellos; están los niños y niñas, también vienen muy emocionadas maestros y maestras, hay también de educación física. Me parece que es un ejercicio cívico. Recalcó que las niñas, los niños, las y los adolescentes han sido uno de los sectores más golpeados por el Gobierno Federal. Se han quitado las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, las vacunas; les han quitado ya hasta el Insabi, aunque primero se les quitó el Seguro Popular; no llegaron las medicinas y quitaron los tratamientos; un sector muy golpeado. La diputada adelantó que se presenta una iniciativa ante la Comisión Permanente, suscrita por ella y su grupo parlamentario, para que haya un protocolo de atención en lo relacionado a protección civil dirigido a la atención de niños y niñas. Es un reto pensar siempre en las generaciones futuras y no en las elecciones que vienen. También el México que construimos lo estamos haciendo al aprobar leyes, y si no las aprobamos con diálogo, con debate, escuchando unos a otros, es una falta. Por otra parte, consultada sobre el posicionamiento de la coalición legislativa “Va por México” respecto de una presunta persecución política hacia opositores del Gobierno de la Ciudad de México, dijo: Es una alianza que se está conformando fuertemente y que está denunciando la persecución y defendiendo la democracia. Lo que debería hacer este gobierno es dejar de perseguir y fijarse en sí mismo y lo que está pasando, la enorme corrupción que trae.

JOE BIDEN; EXPRESA SU AGRADECIMIENTO A MÉXICO POR LABOR CONJUNTA CONTRA EL FENTANILO Y MIGRACIÓN

El presidente Joe Biden envió una carta al presidente López Obrador donde le expresa su agradecimiento porque se está trabajando de manera conjunta en temas, de armas, migración, fentanilo. La carta básicamente se trató de un mensaje de agradecimiento al gobierno de México, luego de la reunión de seguridad que mantuvieron las delegaciones de ambas naciones en la capital de EEUU, la cual se llevó a cabo el mes pasado. López Obrador señalo: Nos dio respuesta, y de que están agradecidos porque estamos trabajando en manera conjunta en distintos temas, armas, migración, fentanilo. Joe Biden está consciente de la necesidad de trabajar de manera conjunta en materia de seguridad. El demócrata ha mostrado un trato muy respetuoso al gobierno de México. La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez recordó que en la reunión en Washington se habló sobre el tráfico de fentanilo, pero también de armas, por lo que la representación mexicana destacó la importancia de frenar el flujo de armas y que Estados Unidos intensifique las operaciones para ello. Icela Rodríguez aseguró que en el encuentro, donde también participó Elizabeth Sherwood, se menciono que los grupos criminales en territorio mexicano se refuerzan por armas de fuego ilícitas procedentes de Estados Unidos, principalmente de fusiles tipo Barret. Las autoridades estadounidenses hablaron sobre los operativos que emprende México contra el tráfico de drogas.

