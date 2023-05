El agradecimiento es algo que pocos practican y quienes sí lo hacen tienen un lugar especial en la sociedad.

Muestra de ello es Dante Spinetta quien presentó su álbum Mesa Dulce en el que le agradece a dos personas clave en su vida: sus padres, todo esto a ritmo de funk.

El argentino visitó nuestro país luego de cinco años, con su Latin Funky Tour que tuvo su paso por la Ciudad de México y Guadalajara.

“Estoy feliz de estar en México después de tantos años. Mucha magia y listo para darle al escenario. Mesa Dulce es quizá el álbum más funky que he hecho. Es un material en el que traté de dar mi mejor versión personal”, compartió en entrevista con 24 HORAS.

Pero no todo fue fácil para Spinetta ya que durante la grabación de su material, diversas situaciones le hicieron valorar más su papel como artista, una de ellas fue el cáncer que enfrentó su mamá, Patricia Salazar.

“Este material me enseñó a no dar el tiempo por sentado. Varias cosas que me pasaron agudizaron el agradecimiento, el don de la música y a comunicar. Mi padre siendo la figura que fue (Luis Alberto Spinetta) siempre me apoyó y me acompañó en mi crecimiento sin forzar nada.

“Mi madre fue una guerrera de la vida que luchó con muchas situaciones muy fuertes. Durante la grabación del LP mi mamá enfermó de cáncer y murió lo cual fue tremendo para mí”, mencionó el intérprete.

EL MEJOR MOMENTO DE LA MÚSICA LATINA

Dante Spinetta también forma parte de Illya Kuryaki and the Valderramas, dúo que se consolidó como referente en la industria musical de Latinoamérica en los años 90.

Junto a Emmanuel Horvilleur vio el nacimiento de MTV en su versión latina pero los tiempos han cambiado. El reguetón y nuevos talentos dominan el mundo pues ahora en todos lados pronuncian la letra ñ.

“Es increíble que el mundo esté hablando español. Ahora que Bad Bunny es el artista más escuchado, hace 10 años era impensable. Latinoamérica genera un sabor particular, culturalmente.

“Tenemos nuestros propios sonidos de los barrios, comunidades y diferencias poéticas. Eso ha generado un sonido propio en cada región y es magia”, compartió orgulloso.

Y para muestra de la nueva generación, Dante Spinetta incluyó a Trueno, trapero argentino que se ha convertido en la sensación debido a sus temas y formas de presentar su música. “Trueno está en el tema Sudaka. Cuando la estaba haciendo pensé en él porque es un rapero que la rompe en cualquier ritmo en el que se involucra.

“Hay una generación nueva de artistas que se están tomando las cosas en serio, que están poniendo el alma. Hoy en día hay mucho vacío en lo intelectual y la música, el fast food musical. Cuando aparecen personas como Trueno o Usted Señalemelo es gente real tocando cosas de verdad y no haciéndolo por plata”, destacó.

El siete veces nominado a los Premios Gardel, también ha escuchado a diversas propuestas como León Cordero, Tayhana, entre otros. “América Latina es una región más allá de los recursos naturales tenemos el sonido. Puerto Rico, Colombia, México tienen talentos. Llegamos a un pico muy alto pero este será más alto. Tenemos a favor que somos un continente entero y que todos hablamos el mismo idioma. “Latinoamérica a la conquista del universo más que nunca. Seremos los primeros en conquistar otro planeta”, finalizó.

CITA:

“Gracias Dios por los padres que me diste me hubiese gustado que se quedaran conmigo porque se fueron relativamente jóvenes pero gracias porque fui privilegiado en tenerlos en mi vida”.

Dante Spinetta / cantante

