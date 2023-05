Este 4 de mayo se celebra el tan ya conocido ‘May the fourth be with you‘ que es algo asi como una alegoría a ‘May the force be with you‘, icónica frase mencionada en esta franquicia.

El gigante de los videojuegos, Fornite, no quiso pasar desapercibido en este ‘festejo geek’ y se apuntó con tremendo ‘pack’ para los seguidores del ‘Jediismo‘.

Entre los ‘skins’ que incluye este paquete se encuentran algunos de los personajes más populares de las películas como Anakin Skywalker, Padmé Amidala, Darth Maul y algunos de los soldados clon.

Esta oportunidad para armarte con los mejores personajes y accesorios de Star Wars estará vigente por 21 días a partir el 2 de mayo de 2023.

Recordemos que anteriormente algunos de los personajes de esta saga como Obi Wan Kenobi, la Princesa Leia, Boba Fett y Han Solo habían estado disponibles en la tienda virtual de Epic Games.