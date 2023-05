El escándalo se suma al éxito y la fama que envuelve a Peso Pluma, luego de que el grupo Eslabón Armado con quien interpreta Ella baila sola, se dijera triste porque el cantante no ha hecho nada por dejar en claro quién es el autor del tema del momento.

A pesar de ello, el compositor Pedro Tovar dijo: “Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que le gusta su música y que no le des el crédito. Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es 100 por ciento mía, me vale madr*s”.

“Ando triste estos días. La canción Ella Baila Sola yo la escribí, tuve que hacer mucho esfuerzo para esa rola; Peso Pluma no la puso en ningún lado”.

