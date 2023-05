Desde los icónicos sables de luz hasta los motores de los cazas TIE, los sonidos de Star Wars son una parte fundamental de la experiencia. Pero, ¿quién está detrás de la creación de estos efectos de sonido? La respuesta es Skywalker Sound, la compañía encargada de la postproducción de audio en las películas de Star Wars.

La historia de Skywalker Sound se remonta a 1975, cuando George Lucas y Gary Kurtz contrataron a Ben Burtt. Ellos buscaban a alguien que pudiera imaginar e implementar creativamente el soundtrack de la revolucionaria -y baja en presupuesto- película Star Wars.

Skywalker Sound se ha convertido en una de las empresas más importantes en la industria del sonido en el cine. Con sede en California, la empresa cuenta con un equipo de expertos en sonido y tecnología de audio que han creado algunos de los efectos de sonido más icónicos de la historia del cine.

En el caso de Star Wars, Skywalker Sound ha creado una gran variedad de sonidos, desde los ruidosos motores de los vehículos hasta los zumbidos de los sables de luz. Según los expertos en sonido de la compañía, la creación de estos efectos de sonido requiere una combinación de técnicas de grabación en vivo, edición y mezcla.

Para crear los sonidos de los sables de luz, por ejemplo, Ben Burtt combinó el ralentí de un motor con la interferencia producida por un micrófono que, accidentalmente, colocó demasiado cerca del televisor. El resultado final es uno de los sonidos más reconocidos en la historia del cine.

Otro sonido icónico es el de los cazas TIE, resultado de combinar el barritar de elefantes con las llantas de un vehículo sobre pavimento mojado.

Además de los efectos de sonido, Skywalker Sound es responsable de la mezcla y edición de la banda sonora de las películas de Star Wars. Con la ayuda de un equipo de compositores y músicos, la empresa ha creado algunas de las bandas sonoras más memorables del cine.

No solo el sonido de Star Wars

Skywalker Sound ha creado, mezclado y editado la banda sonora de muchísimas más películas, por ejemplo, uno de los éxitos taquilleros más recientes, “The Super Mario Bros. Movie”.

Otra película que, de hecho, se estrena este May The 4th (4 de mayo) y lleva la magia de Skywalker Sound es “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, además de los proyectos de Marvel. En cuanto a producciones de Netflix, participó en “Don´t Look Up”, “Miss Americana”, “Marriage Story” y un sin fin más de películas de diferentes productoras.

En resumen, Skywalker Sound es la empresa detrás de la magia auditiva de Star Wars y muchísimas otras películas. Gracias a su experiencia en sonido y tecnología de audio, han creado algunos de los efectos de sonido más icónicos en la historia del cine. Si quieres saber más sobre la compañía y su trabajo en Star Wars, checa este mini documental de Apple:

