La ex clavadista mexicana dijo que el presente que viven hoy todos los deportes acuáticos en el país no es el mejor, esto ante el desconocimiento de la World Aquatics por la actual administración presidida por Kiril Todorov en la Federación Mexicana de Natación.

Dentro de la presentación de la fundación que lleva su nombre y que forma parte de las organizaciones que colaboran con el Maratón de la Ciudad de México, la ex campeona mundial dijo sentirse aliviada de haber vivido los mejores años de la natación en México, tras no haber padecido los problemas que afectan actualmente a los atletas mexicanos, que no tienen apoyo directo de las autoridades por no reconocer al presidente Todorov, que enfrenta cargos actualmente ante la justicia mexicana.

“Yo respiro y digo ‘que bueno que no me tocó todo esto’ y me siento afortunada porque a mí me tocó lo más bonito del deporte mexicano en dónde se reconocía el esfuerzo de los atletas”, señaló Espinosa.

Al hablar de la actualidad del equipo mexicano en clavados, la multimedallista olímpica declaró que al conocer el trabajo de su antiguo entrenador Iván Bautista, los integrantes del representativo mexicano se encuentran entrenando bien y podrán tener la posibilidad de buenos resultados.

“Creo que todo va a ser propio de cada uno de los atletas, ya que a pesar de todo, el amor que le ponen los deportistas que siguen soñando con llegar a Juegos Olímpicos y competencias internacionales, es más importante”, concluyó.

Aunque no descarta involucrarse directamente en un futuro en pro del deporte, destaca que esa es la labor que actualmente realiza con su fundación en beneficio de los más jóvenes.

LEG