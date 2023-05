El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que existe una campaña en contra del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, toda vez que desde hace dos semanas se ha difundido una supuesta inestabilidad de seguridad en ese estado fronterizo. Qué es lo que yo estoy percibiendo, pues que hay una lazada política en contra del gobernador Américo Villarreal. No estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay. Respecto a los bloqueos realizados por grupos de la delincuencia organizada, reportados el pasado fin de semana, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que ya se habían liberado las vialidades de la entidad. Salió en las noticias que había 16 bloqueos en el área de San Fernando, ya no hay ningún bloqueo, si existieron algunos fueron retirados por personal de seguridad del estado y fuerzas federales. No hay agresiones, hubo una persona que fue atacada en la salida de Reynosa a Río Bravo, es la única registrada, no hay agresiones en contra de las autoridades. El presidente López Obrador anunció que hará una protesta diplomática a Estados Unidos por financiar organizaciones opositoras y violar la soberanía de México. Vamos a hacer una protesta diplomática. Salió una información de que el Gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, una que maneja Luis Rubio, México Evalúa. Cómo le va a estar dando dinero el Gobierno de Estados Unidos a una organización que abiertamente está en contra de un Gobierno legal y legítimo, de un Gobierno democrático. Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero. Eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo. El primer mandatario acusó a organizaciones como México Evalúa y Artículo 19, por estar en contra de su gobierno. Y a otra organización supuestamente independiente, Artículo 19, todo el tiempo en contra de nosotros, financiados por Estados Unidos. Las organizaciones de Claudio X. González, bueno, los Guacamayas, de dónde salen las Guacamayas que sirven de fuente de información o manipulación.

SENADOR EDUARDO RAMIREZ; SATISFECHO CON TODO LO QUE SE ESTÁ LOGRANDO PARA EL BIENESTAR DE LAS Y LOS CIUDADANOS DE ESTE PAÍS

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, hablo respecto a las recientes reformas constitucionales aprobadas, indicando que son de mucho beneficio para todas y todos en el país. El legislador morenista señalo que la primera de ellas es una reforma para no dejar que agresores, violentadores sexuales, agresores hacia las mujeres, ocupen cargos de elección popular e, incluso tampoco sea servidores públicos en cualquier ámbito de la administración, ya sea federal, estatal, municipal, ello en el marco de protección a las mujeres, siendo una demanda legítima de los colectivos feministas que impulsan la iniciativa 3 de 3. También legislamos para darles la oportunidad a los jóvenes a que a partir de 18 años, puedan ser candidatos a diputados federales y, de 25 años miembros del gabinete federal; esta es una reforma que convoca a las juventudes a prepararse para asumir estas nuevas oportunidades. Eduardo Ramírez indico que se dieron 18 instrumentos jurídicos, de los cuales se crean nuevas leyes, desaparece el Insabi, se crea el IMSS Bienestar, se deroga la Ley de la Financiera Rural y la de Conacyt y se le da paso a otra nueva Ley. Dijo estar muy satisfecho con todo lo que se está logrando para el bienestar de las y los ciudadanos este país.

SENADOR RICARDO MONREAL; LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE REFORMAS APROBADAS EN EL SENADO

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, refrendó la legalidad y legitimidad de los asuntos que se aprobaron en la última Sesión Ordinaria del Senado, a la que todos los senadores fueron convocados con oportunidad y en la que se desahogó una agenda legislativa prioritaria, con temas a los que no se les dispensaron los trámites correspondientes y que conocían todos los legisladores. Subrayó que la sede alterna del senado, nunca estuvo blindada, custodiada o vigilada por policías, soldados o personal de seguridad ciudadana. Las y los senadores tenían libre acceso y libertad para acudir, para deliberar y para votar, por lo que quienes no asistieron deben valorar si sus estrategias son correctas, eficaces y válidas, pues de haber asistido todos los integrantes de la Cámara, quizá algunas de las leyes no hubieran obtenido la mayoría que se requería para aprobarlas. El legislador para evitar conjeturas inexactas sobre los hechos ocurridos en el Senado, expresó: Respetamos a los grupos en sus estrategias y en sus tácticas, pero ellos, sólo ellos deben valorar si son correctas y si son eficaces y válidas. Afirmo que de haber estado todo el cuerpo legislativo, quizá algunas de las leyes no hubieran obtenido la mayoría que se requería. Pero no lo sabremos, por la ausencia de sus integrantes. Explicó que de buena fe se intentó avalar los nombramientos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que funcionara de manera institucional. Sin embargo, la mayoría legislativa no acompañó este propósito y quedó en un intento, lo cual provocó que el bloque opositor se unificara y condicionara el nombramiento de comisionadas o comisionados del Instituto, antes de desahogar la agenda legislativa pendiente. Asevero que nunca se suspendieron las conversaciones con los senadores de oposición. Tuve reuniones, bilaterales y formales en la Junta de Coordinación Política, con todos. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, ofrecí que no habría fast track, que no se dispensaría ningún trámite y que todas las minutas que provenían de la Cámara de Diputados se irían a comisiones, para su estudio y su dictamen; y que éstas imprimirían el ritmo de trabajo para la deliberación de los temas. Recordó que el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural decidieron tomar la tribuna e impedir los trabajos del Pleno, una estrategia válida en cualquier Parlamento del mundo, como un instrumento de lucha interna de los grupos representados. Se respetó esta decisión de los grupos opositores y se buscó, una sede alterna, que la mayoría legislativa había decidido que fuera en la Torre de comisiones, pero para evitar enfrentamientos se decidió declarar sede alterna el recinto de Xicoténcatl. Las coordinadoras y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, sabían oportunamente que así sería; y todos, absolutamente todos, senadoras y senadores, estaban convocados a participar en la Sesión. Así fue notificado por el presidente de la Mesa Directiva.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SE REUNE CON EL GOBERNADOR SERGIO CÉSPEDES

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, sostuvo una reunión de trabajo con el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a fin de fortalecer los lazos de comunicación en beneficio de las y los poblanos. El líder de la bancada morenista afirmó que desde San Lázaro, siempre trabajará en beneficio de México y de Puebla, su estado natal. Puebla y su gobierno siempre podrán contar conmigo, desde la Cámara de Diputados hemos impulsado beneficios para la gente de nuestro estado. Me dio mucho gusto saludar al Gobernador, con quien tuvimos una productiva reunión de trabajo.

MARIO DELGADO; ÚNICA POSIBILIDAD DE CAMBIO EN COAHUILA ES CON ARMANDO GUADIANA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado aplaudió la participación de Armando Guadiana durante el segundo debate entre los candidatos al gobierno del estado y aseguró que la única posibilidad de cambio es con Morena, es con Armando Guadiana, por lo que llamó a un voto masivo por la Transformación. Nos fue muy bien en el debate. Cuando un pueblo se decide a ser libre, no hay nada ni nadie que lo detenga. No hay mal que dure cien años y la gente sabe que la única posibilidad de cambio es con Armando Guadiana. Hemos visto lo que ha hecho el presidente de la República gobernando con honestidad y con austeridad, imagínense lo que se puede hacer en Coahuila, justamente siguiendo esa fórmula: la honestidad y la austeridad. El dirigente resaltó la propuesta del candidato morenista, Armando Guadiana, de otorgar becas a las y los jóvenes coahuilenses para que puedan financiar sus estudios a nivel superior, lo cual, beneficiará a miles de estudiantes y dará continuidad al programa federal de becas, el cual ha permitido que millones de niñas, niños y jóvenes de todo el país puedan estudiar el nivel básico y medio superior. Una de las mejores propuestas que he visto en todas las campañas que me ha tocado participar es la que ha hecho Armando Guadiana para los jóvenes de Coahuila, darles una beca para que continúen sus estudios a nivel superior; más de 70 mil jóvenes serían beneficiados, eso está muy bien porque el presidente les da beca a los jóvenes en preparatoria para que no la abandonen, lo que ofrece es que puedan tener esa continuidad y estudien la universidad. Mario Delgado hizo un llamado al pueblo de Coahuila a ejercer un voto útil el próximo 4 de junio por Morena, a que la gente que quiere un cambio no desperdicie su voto; que no vaya a votar por el PT o por el Verde porque en realidad le está ayudando al PRI.

SENADORA INDIRA KEMPIS; RECONOCIDA EN HARVARD COMO PERSONAJE CLAVE DEL ESCENARIO MEXICANO

La senadora integrante de la Bancada Naranja, Indira Kempis, participó en el panel denominado Ejerciendo el Liderazgo como Mujer en México, donde habló sobre su trayectoria personal y profesional, su activismo social y su llegada a la política. El futuro de la política en México es de liderazgo político de las mujeres. La senadora fue reconocida como un personaje clave del escenario mexicano por la Asociación de Estudiantes Mexicanos en Harvard, al ser invitada el pasado fin de semana a participar en su evento anual denominado México Conference. En la Escuela Harvard Kennedy ubicada en Cambridge, Massachusetts, la senadora de Nuevo León participó en el panel denominado “Ejerciendo el Liderazgo como Mujer en México” junto con la presidenta de la Unión Interparlamentaria, Gabriela Cuevas, en donde habló sobre su trayectoria personal y profesional, su activismo social y su llegada a la política. La senadora Kempis habló sobre las distintas iniciativas que ha presentado sobre la igualdad de género, así como la lucha que ha emprendido en el Senado para impulsar los derechos económicos, laborales, la igualdad salarial y las libertades de las mujeres en el país. Ingresamos un grupo de mujeres en esta pluralidad dentro del Senado nuestras iniciativas por la igualdad salarial y de ahí partimos a los derechos laborales, y de ahí a un Sistema Nacional de Cuidados. Hacer todo lo posible por defender esa agenda porque lo que estamos entendiendo en esta dinámica económica que tenemos en nuestros países es que las mujeres en la gran mayoría de las casas son el sostén, no solamente económico también de los cuidados. Las mujeres del Senado de la República estamos haciendo un sobreesfuerzo de cooperación y de entendimiento. Por primera vez la iniciativa que ingresamos de igualdad salarial ha tenido consenso después de 30 años de ni siquiera discutirse ni ponerse sobre la mesa. México Conference es un evento anual que organiza HUMAS y que sirve como plataforma para el crecimiento profesional de la comunidad de estudiantes mexicanos en Harvard el cual invita a personalidades de diferentes ámbitos de interés a compartir y dialogar con los asistentes para intercambiar ideas, confrontar posturas y conectarlos con personajes clave de México que les puedan servir para su desarrollo profesional. También estuvieron invitadas a este evento la pintora Paola Ripoll; la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Valeria Moy; la subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa; y la periodista Maria Scherer.

ISRAEL BETANZOS, ANDRÉS ATAYDE Y NORA ARIAS; PRI, PAN Y PRD IRÁN POR UN GOBIERNO DE COALICIÓN EN LA CDMX

Los dirigentes Israel Betanzos, Andrés Atayde y Nora Arias, del PRI, PAN y PRD, respectivamente, informaron que signaron un acuerdo en el que las tres fuerzas políticas se comprometen a ir juntas en el proceso electoral del año próximo en la capital. Los integrantes acordaron ir juntos con la alianza “Va por la Ciudad de México”, de cara al proceso electoral de 2024, y a fin de impulsar un gobierno de coalición. Anunciaron que de la mano con una fortalecida sociedad civil, quienes piden unidad, responsabilidad y congruencia, se comprometen a concretar los gobiernos de coalición tanto para la Jefatura de Gobierno, como para las alcaldías de la capital, con base en el diálogo y el consenso. Anunciaron que concretarán una alianza parlamentaria, para darle viabilidad a los gobiernos de coalición de la alianza “Va por la Ciudad de México”. Subrayaron que en el proceso electoral de 2021 alcanzaron el triunfo en 9 de las 16 alcaldías, en 13 de los 24 distritos electorales federales y en 15 de los 33 distritos electorales locales, con lo que se logró equilibrar el ejercicio del poder en la ciudad.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; BANCADA NARANJA IMPUGNARÁ LA ÚLTIMA SESIÓN POR IRREGULARIDADES EN EL PROCESO LEGISLATIVO

El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, informo que impugnará la última sesión del Senado de la República que inició el pasado viernes 28 de abril y que culminó la madrugada del sábado 29 en la que se aprobaron 20 dictámenes en medio de evidentes irregularidades en el proceso legislativo cometidas por Morena y sus aliados. Impugnarán particularmente las reformas más dañinas para la población mexicana como la nueva Ley de Ciencia que centraliza y deja fuera de las decisiones a la comunidad académica, y le da voz y voto a la Sedena y Semar en la Junta de Gobierno del nuevo Consejo. También la reforma que militariza el espacio aéreo, crea una aerolínea militar, permite a la Sedena quedarse con el 80% de los ingresos de los turistas antes destinados al Fonatur y le da el control indefinido del Tren Maya, así como la reforma el extingue a Financiera Rural, lo que representa otro duro golpe contra las y los campesinos del país. La Bancada Naranja no impugnará las reformas constitucionales que suspenden los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a agresores sexuales y deudores alimentarios, conocida como “Ley 3 de 3”. El proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán en el que propone a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral por vicios en el procedimiento legislativo da esperanza para que de la misma manera se anule el golpe legislativo que Morena y sus aliados asestaron hace unos días en la sede de Xicoténcatl del Senado. Algunas faltas formales cometidas en el Senado de la República por la mayoría de Morena y sus aliados son: Irregularidades graves en algunas comisiones como la falta de quórum y votaciones fuera de la norma. La toma de protesta de la senadora Tanya Carola Viveros Cházaro, suplente de la senadora Claudia Balderas, que se hizo sin estar inscrito en el Orden del Día y con la firma posiblemente falsa de la senadora propietaria pues ella se encuentra en Bélgica cumpliendo una comisión oficial. El proceso de aprobación en comisiones de la Ley de Ciencia y Tecnología plagado de irregularidades. Sin duda, este es uno de los momentos más oscuros en la vida parlamentaria del país. El régimen que prometió ser diferente, resultó ser peor. Las y los senadores de la Bancada Naranja utilizarán todas las herramientas legales para frenar este golpe legislativo.

MINISTRO SERGUÉI SHOIGÚ; RUSIA TOMA MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ARMAS

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, aseguró que las autoridades toman medidas para aumentar la producción de armas para cubrir las necesidades de las tropas que combaten en Ucrania. Las acciones de las tropas en el marco de la operación militar especial dependen en gran medida de la reposición oportuna de las existencias del armamento. El ministro indicó que el Gobierno ha encomendado a la industria militar aumentar el ritmo de producción de armas y sus volúmenes en un tiempo reducido.

