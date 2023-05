El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conmemoración del Día del Trabajo, afirmó que el Gobierno de México afianza los derechos laborales con justicia y libertad sindical. Pueden estar seguros de que bajo los mismos criterios de legalidad, democracia, libertad sindical y justicia para los trabajadores, nos seguiremos conduciendo en el resto del tiempo que nos queda de mandato. Somos distintos porque somos libres y somos demócratas, pero nos debe unir siempre, y eso es lo que estamos demostrando, el amor al pueblo y a la patria. Aseguró que la federación actúa con independencia como verdadero juez y no está sólo al servicio de empresarios o de banqueros. En cuatro años del Gobierno de la Cuarta Transformación, el salario mínimo aumentó en 90 por ciento en términos reales, incrementó el reparto de utilidades y hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos mediante el voto libre y secreto. Señalo que los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados, no se permiten abusos contra los asalariados y los contratos colectivos se someten a consulta con los obreros, en contraste con sexenios anteriores. Asimismo refrendó su apoyo y solidaridad a la clase trabajadora, la cual no presenta huelgas ni protestas sindicales desde el inicio de su gestión, gracias a las políticas de bienestar del sector obrero. Estoy seguro de que continuaré contando con ustedes y con el apoyo de la clase obrera de México, con su cooperación y con su solidaridad. De mi parte, ustedes siempre encontrarán extendida mi mano abierta y franca en señal de amistad y compañerismo. En el evento estuvieron presentes la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján y los secretarios generales de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Humberto Aceves del Olmo; de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas; de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Rodolfo Gerardo González Guzmán; de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, indico que gran parte del mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su reunión con las y los senadores de Morena, PT, PES y PVEM, se refirió a su esperanza de alejar cualquier ruptura en el movimiento, para lograr que la encuesta rumbo a la sucesión presidencial fuera creíble y aceptada. Pero, por encima de ella, en los próximos meses se pudiera alcanzar un acuerdo político fundamental para orientar el proceso y a quienes estamos inmersos en él. El coordinador parlamentario de Morena consideró que la reunión que se llevó a cabo en Palacio Nacional fue un encuentro de reconciliación. Señalo que observaron a un mandatario animado, de buen humor, consciente de lo que está pasando en México, preocupado y ocupado por la unidad del movimiento y la prosperidad de la nación. Ricardo Monreal enfatizó que el llamado que oportunamente realiza el presidente es atendible y correcto. Y, como principal conductor y constructor de la más importante expresión política que se haya observado en las últimas décadas, es visionario. Estoy convencido de que algo ocurrió en estos días en que por tercera ocasión el presidente venció al coronavirus. Su mensaje conciliador, unitario, con perspectiva de futuro, en el que me incluyó después de dos años de no encontrarme con él, sirve ahora como una brújula política para quienes, como parte del proceso descontrolado de la sucesión anticipada, se desviaron del rumbo que necesitamos seguir para consolidar el cambio de régimen en el país. Monreal reiteró que el liderazgo del presidente y su sola palabra tienen una gran influencia en quienes forman parte del movimiento, y que sólo él es capaz de unificar algo que parecía resquebrajado y dividido. Su fuerza moral nos permitirá alejarnos de cualquier tentación individualista, y recordar que ninguna pretensión individual debe estar por encima del bienestar colectivo.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, en el marco del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, destacó que el periodo de sesiones recién clausurado en la Cámara de Diputados fue sumamente productivo para el beneficio del pueblo de México y reconoció la altura política en el debate. Debatimos ampliamente este periodo. Fue un periodo de discusión amplia, pero de respeto. Destacó que entre los avances legislativos más importantes del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura se encuentra la reforma a la Ley del Fovissste, con lo que se pone fin a años de abusos en los créditos de vivienda de trabajadores del Estado, quienes han llegado a pagar cinco veces el valor original. Ese es un logro de nosotros, hicimos las vacaciones dignas con el apoyo de Movimiento Ciudadano. Ya saben cómo son los de Movimiento Ciudadano, un poco medio oportunistas y salieron a declarar que era de ellos. Falso, esa es una iniciativa de Morena, del grupo parlamentario. Asimismo manifestó que en temas de justicia laboral, para el siguiente periodo de sesiones será una realidad la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales a fin de que el sábado sea un día de descanso para las y los trabajadores. Indico que en el periodo clausurado, no se logro tener los votos suficientes porque el PRI, el PAN y el PRD no quisieron reformas constitucionales porque estaba también ahí en medio la reforma que garantiza la presencia, al menos al 10 por ciento, de las acciones afirmativas. Sin embargo, afirmó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se comprometió a votar a favor, ya que se requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los 500 diputados y diputadas: Por eso es importante el acuerdo, la negociación, la política, sin perder color con los otros partidos diferentes al nuestro. En la Cámara logramos sacar prácticamente todo, sin problemas, sin toma de Tribuna, en el respeto y la civilidad que merece la política, caso contrario al Senado de la República, donde, no han podido sacar a un comisionado, nosotros sacamos a todos los consejeros, al gobernador del Banco de México, al titular de la Comisión Reguladora de Energía, sacamos por mayoría calificada, el último día, a todos los titulares de la auditoría interna de los organismos autónomos.

Alfonso Ramírez Cuéllar, promotor nacional de campaña de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señalo que la visita de Sheinbaum a Mazatlán fue con dos propósitos, agradecer a los sinaloenses su preferencia y reunirse con sectores sociales y productivos del sur de estado. El promotor nacional de campaña recordó que esta es la segunda visita reciente de Sheinbaum por Sinaloa. La primera vez estuvo en Culiacán, ahora en el sur y en próximas semanas no descarta que vaya al norte. Ha habido una respuesta sumamente positiva, prácticamente coloca a la entidad con una opinión que supera la media nacional. Sinaloa se convierte ya en un estado claudista firme, con siete meses consecutivos a la alza, va adelante tanto en conocimiento como en preferencia para la candidatura a la presidencia. La única mujer de las cuatro “corcholatas” en Morena para la sucesión a la Presidencia de la República, se reunió con representantes de sectores sociales y productivos del sur como empresarios inmobiliarios, líderes agropecuarios, ganaderos, productores de mango y pescadores, además del evento multitudinario en el Centro de Convenciones. La jefa de gobierno de la CDMX, dio una plática de lo que se está haciendo en la Ciudad de México, toda la estrategia de seguridad que tiene la capital del país y que le ha permitido reducir los homicidios dolosos y que le ha permitido también disminuir de manera sensible los robos a casa habitación. Apoyo a las infancias y jóvenes, así como el proyecto para combatir el cambio climático, son otros de los temas que abordó. Ramírez Cuéllar considero que es casi un hecho que Claudia Sheinbaum será la primera mujer titular del poder Ejecutivo 2024-2030.

El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña Molina, y los dirigentes sindicales, tomaron las calles de la capital del estado durante la tradicional marcha del Día del Trabajo para denunciar la violación de la Autonomía Universitaria y el hostigamiento político en contra de la institución y su comunidad. Madueña Molina mando un mensaje al Gobierno del Estado diciendo: No daremos ni un paso atrás en la lucha por la Autonomía Universitaria, aunque el Gobierno del Estado nos quiera intimidar con la Fiscalía, con la Auditoría Superior del Estado, desde aquí le decimos al señor Gobernador: no daremos marcha atrás, estaremos juntos, estaremos unidos para defender a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Acompañado de trabajadores académicos, investigadores, administrativos y de intendencia de las cuatro unidades regionales, Norte, Centro Norte, Centro y Sur, el Rector recibió el apoyo bajo los gritos de “¡no está solo!”. El rector expreso que por eso el llamado que han hecho desde que se aprobó la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa a la comunidad universitaria, que mantengamos la lucha, que mantengamos la unidad para defender lo mucho que nos ha costado construir esta hermosa institución. Se refirió a la UAS como una universidad que le sirve al pueblo, a los empresarios y a Sinaloa. Los gritos de “¡viva!” para la Autonomía Universitaria, para la Universidad, los trabajadores universitarios, los derechos laborales, el Contrato Colectivo de Trabajo y para los estudiantes fue una constante en todo el recorrido y durante la concentración. En la enorme manifestación se escucharon gritos de “¡Madueña, la UAS está contigo”, “¡Madueña no está solo!” y se vieron lonas con consignas que decían: Por la educación de calidad, No al hostigamiento político, Con la razón y la justicia de nuestro lado defendemos a la UAS, Sr. Gobernador en lugar de atacar a la UAS la debería presumir, No a la intromisión del Congreso, Sí a la transparencia.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, señalo que sin leer las iniciativas, sin discusión y violando el proceso legislativo, Andrés Manuel López Obrador exhibió su autoritarismo para anular la división de poderes y convirtió a sus senadores en lacayos que sólo saben cumplir sus órdenes, pisoteando al Congreso. Una vez más, el presidente mostró su desprecio profundo a la Constitución, al relegar a los Poderes de la Unión, esta vez el Legislativo, y ordenar aprobar con una mayoría simple y de manera exprés reformas que necesitaban el aval de todas las fuerzas políticas y sobre todo el conocimiento de la sociedad. Una característica de los regímenes autoritarios es reformar las leyes al gusto del dictador, incluso pasando por encima de la Constitución, como se hace en este gobierno. López Obrador quiere un México sin transparencia, sin división de poderes ni rendición de cuentas y muestra un apetito exacerbado de acabar con quien se atreve a pensar distinto; vivimos una regresión democrática. Destacó que Acción Nacional a través de sus Grupos Parlamentarios habrá de impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el desaseado proceso legislativo mediante el cual la mayoría bruta aprobó leyes de manera ilegal. Destacó que la desaparición de la Financiera Rural y del INSABI tiene por objeto encubrir la corrupción de la cúpula y fomentar la corrupción como herramienta política para sostener el gobierno. El líder de Acción Nacional expresó que la sociedad debe jugar un papel más activo para frenar la destrucción que provoca el gobierno de López Obrador. Reconstruir el país, volver al Estado de derecho y cambiar el rumbo son tareas urgentes. Las tareas por venir son de proporciones gigantescas y yo exhorto a la ciudadanía a mantenerse atenta y activa.

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que lo que demuestra el trabajo de las bancadas del PAN en ambas cámaras es su compromiso con la defensa de México y de causas ciudadanas, por lo que seguirán estando a la altura del momento histórico de México. El legislador afirmó que en el cierre de periodo legislativo, Acción Nacional sí estuvo a la altura de lo que México demanda. Advirtió que con los albazos en serie de la última semana de sesiones, en la que tuvo lugar una sesión de más de 30 horas continuas, se aprobó eliminar el Insabi, para nuevamente improvisar sustituyéndolo con el IMSS-Bienestar. Asimismo, se concretó la militarización del espacio aéreo; el atropello con que Morena pretende utilizar los ingresos por turismo de los extranjeros para sus mega proyectos; la extinción de Financiera de Desarrollo Rural que entregaba créditos a productores del campo para elevar su productividad. La limitación de recursos destinados a la ciencia y tecnología y la vulneración a los derechos de propiedad intelectual; la concentración de los procedimientos de compras consolidadas en la Secretaría de la Función Pública; y el otorgamiento de facultades a la Secretaría de Hacienda para disponer de los bienes inmuebles que están en poder de los organismos descentralizados. Lo verdaderamente lamentable de las largas sesiones no fue el tiempo, sino la falta de acuerdos en beneficio de México, y la cantidad de temas que se abordaron sin un análisis serio y a profundidad, resultando en determinaciones que afectan a nuestro país, entre las que se encuentran la desaparición de Financiera Rural. Con estas acciones, el oficialismo y aliados dan muestra de su desprecio al proceso legislativo y quedó evidenciado, una vez más, su servilismo y sumisión ante el Poder Ejecutivo. Añadió que el PAN se suma a las peticiones de la sociedad civil que exige transparencia y democracia a raíz de la penosa sesión de la ‘noche negra’ en la sede alterna del Senado de la República que estuvo plagada de irregularidades. Agregó que el trabajo de las bancadas del PAN en ambas cámaras es un compromiso con la defensa de México y de causas ciudadanas, y reiteró que seguirán estando a la altura del momento histórico de México.

El presidente Joe Biden, aseguró que el sistema bancario está sano y salvo, tras la intervención y venta del First Republic Bank, el tercer banco estadounidense en sucumbir a la tormenta financiera que estalló en marzo. Joe Biden se congratuló por las acciones que tomó en las últimas horas la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), con el fin de facilitar la licitación del quebrado First Republic Bank, cuyos activos ha adquirido JPMorgan Chase. Estas acciones garantizarán que el sistema bancario esté sano y salvo, y eso incluye proteger a pequeñas empresas de todo el país que necesitan poder pagar la nómina a sus trabajadores. Afirmó que, gracias a la intervención y venta del First Republic Bank, todos los estadounidenses que tengan cuentas en esa entidad podrán seguir accediendo a sus ahorros.

Además, destacó que el rescate de First Republic Bank se ha realizado sin usar el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos, ya que JPMorgan Chase ha asumido todos sus depósitos y prácticamente todos sus activos.

