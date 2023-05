En la Met Gala asistió una invitada que se ha robado la atención por encima de cualquier famoso, incluido Jared Leto; una cucaracha.

Este 1 de mayo se realizó la famosa gala del mundo de la moda, conocido como Met Gala, en el Museo Metropolitano de Arte.

A dicho evento asistieron varios famosos como Jared Leto, Bad Bunny, Lady Gaga, Dau Lipa, Nicole Kidman, Emily Ratajkowski y muchos más.

Para este año la temática estuvo inspirada en honor a Karl Lagerfeld, figura de la moda que estuvo en casa como Chanel, Fendi, Balmain y más.

Sin embargo, dentro de las grandes figuras del espectáculo y otros ámbitos, quien se llevó las miradas fue una cucaracha.

A través de redes sociales se difundió el clip en el que se aprecia al insecto caminando por la alfombra de la Met Gala.

Lamentablemente se informó que la cucaracha murió tras ser aplastada accidentalmente por algunos de los asistentes.

It is with deep sadness that we must report the #MetGala cockroach was stepped on. #RIP pic.twitter.com/cqtmfFNaKV

— Variety (@Variety) May 2, 2023