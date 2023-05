“Descubrí que mi papá es infiel gracias a Sears”, narró una usuaria en redes sociales.

A través de TikTok, la usuaria almendralugo_ expuso la infidelidad de su padre con una trabajadora, gracias a un adeudo en su tarjeta departamental.

“Mi papá y yo compartimos la tarjeta y Sears hace poco me habló para decirme los adeudos que tenemos”, explico.

“Cundo me habla el de ventas me dice que compramos unos juguetes. Yo no he comprado juguetes, mi marido no ha comprado juguetes”, agregó.

En su relato, la mujer admitió que inicialmente pensó que se trataban de regalos para sus hijas, aunque no fue así.

En su lugar, aclaró, los juguetes fueron un obsequio para el hijo de una de sus trabajadoras, a quien el menor, reveló, visitó en varias ocasiones.

“Una de las trabajadoras de mi papá hizo una fiesta de cumpleaños a uno de sus hijos y casualmente hablando con el niño, él en su inocencia, me dijo ‘te quiero enseñar algo que me dio tu papá cuando va a mi casa’ y sacó unas juguetes”.

Finalmente, la internauta explicó que la infidelidad quedó expuesta al relacionar la información del menor con otras actitudes sospechosas por parte de su padre.

“Tal parece que los juguetes que quiere cobrar Sears son de mi papá, para su trabajadora. No sé qué hacer”, finalizó.

