En Twitter usuarios han reportado algunas fallas en la popular red social. Y es que esto no es nuevo ya que en los últimos meses las fallas han incrementado desde que Elon Musk anunció una serie de acciones en esta.

Este 1 de mayo los reportes no son por la caída de Twitter sino porque usuarios no pueden iniciar sesión en la versión de escritorio.

De acuerdo al sitio Downdetector estas fallas comenzaron a registrarse pasadas las 14:00H y es que tuiteros de distintos puntos han reportado que se les cerró la cuenta en su versión de escritorio.

— The P Guy (@PoshoGuy) May 1, 2023

Twitter en navegador está roto, por alguna razón me cerró sesión en todas mis vuentas y cada vez que intento iniciar de vuelta el sitio se reinicia y no cambia nada pic.twitter.com/wB9RcOOHHY

No puedo entrar a twitter web desde google chrome. ¿A alguien más le pasa? Me sale lo de iniciar sesión, pero no se inicia. Estoy usando el navegador de Microsoft ahora mismo, en donde la sesión no se me ha cerrado.

— Natalia (@madworldtweets) May 1, 2023