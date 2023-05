Alrededor de un centenar de 100 programas originales van a ser liberados durante este mes de mayo con lo que se convertirán en contenido completamente gratuito a través del servicio Freevee, el cual contiene anuncios.

Esto lo dio a conocer la plataforma de streaming Amazon Prime y como parte de los proyectos que se mudarán a esta modalidad se encuentran The Wheel of Time, Reacher, A League of Their Own, The Grand Tour, Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls y Modern Love, entre varios otros.

Algunos programas, como The Wheel of Time, tienen programado su estreno en Freevee para generar interés antes de las próximas temporadas en la suscripción de Prime Video, mientras que otros programas más antiguos serán más accesibles en esta plataforma.

La mayoría de los programas serán liberados en la plataforma a lo largo del presente mes de mayo, lo cual implica múltiples estrenos los mismos días.

Junto con la mudanza, el canal Freevee Originals FAST ha sido renombrado como el canal Amazon Originals, incluidos los originales de Freevee.

Esta estrategia de monetizar el contenido ya comprado o producido con anterioridad, ha revivido el debate sobre que lo que hacía diferente a los servicios de streaming por internet a los canales de televisión, era la ausencia de comerciales, por otro lado también ha puesto sobre la mesa una nueva forma de poder hacer dinero a partir de cosas que ya no son enteramente redituables y es también visto como una nueva manera de atraer televidentes.

Por su parte HBO Max ya ha vendido algunos de sus proyectos a Warner Discovery, lo cual es muestra de que también buscan redituar de manera efectiva contenido pasado.

En contraste con ello, las otras plataformas líderes; Netflix y Disney+ no han hecho públicos aún planes como los realizados por sus competencias.

