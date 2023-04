Imaginar que son periodistas fue la premisa de la dinámica, donde las niñas y niños preguntaron sobre la información que se publica en el diario y platicaron con nuestro equipo de trabajo sobre la edición.

Visualizaron cómo es el oficio periodístico y mediante un dibujo expusieron sus ideas. La primera en terminar y hablar sobre lo que quiso plasmar fue Zoe, quien de una manera muy colorida se retrató realizando una entrevista.

“Una vez entrevisté a mi papá para una tarea, lo hice mientras estaba cuidando a mi hermanito”, dijo al describir su dibujo.

Pero su olfato periodístico e imaginación fue más allá y algunos se visualizaron cara a cara en una entrevista con Shakira, con algunos youtubers y hasta con estrellas de rock.

“Me dibujé tomándole una foto al panda gigante de la entrada de Chapultepec que salió ayer en el periódico. Me gustan los pandas, porque son muy tiernos. Además me gustó que tenía una rama de bambú”, exclamó Lucía, otra de las niñas que visitaron la redacción.

La actividad de reportear siempre dirigida por la curiosidad, se manifestó durante un entretenido e interesante recorrido por todos los departamentos (redacción, diseño, web y administración) que componen al equipo.

“¿Qué es lo más importante de todo el periódico?, ¿cuáles son las hojas más importantes?”, preguntó Ian.

“Toda la información es importante y diario se buscan noticias que sean de interés para que las personas quieran leer, pero lo más destacable de las ediciones impresas son las portadas, porque con ella te presentas ante tus lectores. Se debe buscar la nota más importante para que ocupe el mayor espacio posible”, contó Ángeles Gutiérrez, editora de la sección Estados.

De esa plática surgió una interesante pregunta; “¿Quién es la persona que sale en la portada?” en alusión a la edición del 27 de abril, la cual mostró a María Herrera Magdaleno, madre buscadora con cuatro hijos desaparecidos y recientemente nombrada una de las 100 personas más influyentes del 2023, según la revista Time.

“Ella es una señora que recibió una mención importante y que busca a cuatro hijos desaparecidos, alzó la voz por los más de 110 mil desaparecidos en México, con un rebozo bordado. Ella al igual que muchas otras mujeres, buscan a sus familiares en todos lados, incluso remueven la tierra pensando encontrarles”, continuó la editora.

“¿Quiere decir que todos los policías están buscando a sus hijos en la calle?”, agregó la pequeña reporterita.

“Es lo que se supone que debería pasar, pero no siempre es así”, remató respecto al breve cuestionario.

Posteriormente, el grupo de niños se dirigió al área de diseño, donde les explicaron cómo se organiza y arma la información de cada una de las páginas, con sus fotos y demás elementos.

Después, se aproximaron al trabajo de Xolo, pues los dibujos en su computadora llamaron la atención de los pequeños de manera casi instantánea.

“Aquí hacemos la caricatura política para publicarla, tenemos que esperar a que se seleccione el tema, y primero lo hacemos en papel, luego se entinta y finalmente se digitaliza”, comentó el monero al curioso grupo que se mostró interesado en su labor.

En el área de web grabaron un video y culminaron su odisea de ser reporteros por

24 HORAS y donde estamos seguros, despertó aún más su curiosidad, imaginación y olfato periodístico.

La actividad finalizó con una serie de juegos y regalos como pases para disfrutar de Kinezis fun.

Declaraciones

Ian: “A mí también me gustaría que hubiera más recreo, tenemos muy poco. Me gusta ser niño y jugar con mis compañeros de escuela y amigos”

Ximena: “Los momentos más felices son en el recreo cuando juego con mi mejor amiga Alicia. También me gusta mucho jugar con mi hermano mayor”

Lucía: “A veces me peleo con mi hermana, pero después, nos reímos de alguna cosa, nos disculpamos y nos volvemos a hablar” bien”

Zoe: “Me gustaría que dieran más tiempo de recreo en mi escuela, porque solamente tenemos 15 minutos. Uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando conocí a mi mejor amiga”

Sam: “Me gusta ser niña, porque me puedo divertir y hacer muchas cosas, me gusta ir a muchos lugares y también dibujar en todo momento”

Sebastián: “Mi problema más importante lo resolví esforzándome mucho y si fuera el director de mi escuela le pondría más juegos, porque tiene muy pocos en el recreo”

Lakshmi: “Ser niño a veces es muy complicado, porque te debes esforzar mucho para poder ser lo que quieras ser de grande, pero también es muy divertido”

Mariana: “El momento más feliz que he tenido en mi vida ha sido estar con mi familia y jugar con mi hermana y con mi papá”

El ganador

Hola, mi nombre es Ian Kenneth Straffon Jiménez. Tengo 8 años y vivo en el Estado de México. Gracias a mi familia conozco algunos estados y pueblos de mi mágico país.

¿Qué me gusta de México?

Lo que me gusta de México son sus costumbre y tradiciones, cómo celebran las fechas importantes de cada región. Las personas de este hermoso país son grandes guerreros que luchan por ser cada día mejores, son personas muy amables que te reciben como si te conocieran de toda la vida.

Me gusta la comida porque es muy rica, llena de sabores y colores, me encantan las tortas ahogadas de Guadalajara. Me gusta mucho ver los lugares históricos porque aprendemos los sucesos que pasaron para que México fuera libre.

Me gusta mucho los hermosos paisajes que hay en mi país, respirar aire puro conocer de diferentes plantas y los animales que ahí viven. Me gustan mucho las playas porque me puedo divertir, son lugares en los que te puedes relajar y olvidar todo el enojo y lo frustrante que me pasa en el día. Me gusta el arte de cada pueblo, sus artesanías son muy bonitas porque en ellas se expresan los sentimientos de cada persona que lo elabora.

¿Qué me preocupa de México?

Me preocupa que perdamos las costumbres y las tradiciones y dejemos de tener nuestra identidad. Que las personas dejen de ser amables con los demás y se genere violencia. Que por las contaminaciones se pierdan los hermosos paisajes y se mueran los animales.

Que por no saber de la historia se cometan errores como dejar de importarnos lo que pasó y lo que pasa. Que seamos indiferentes ante el dolor de los demás. Que se pierdan los lugares en donde puedes pasar muchos momentos divertidos y estar tranquilo. No me gustaría que los pueblos dejen de hacer sus artesanías porque dejaríamos de conocer lo que produce cada pueblo.

