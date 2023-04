Todo fue como aquí se narró.

Sí hubo desvanecimiento del presidente en la reunión del domingo en la mañana en Mérida, con acceso limitado, cuando se disponía a desayunar.

Lo dijimos con amplitud de datos el martes y fue necesaria su propia reaparición, en un video muy ensayado, para tener la confirmación.

Y tal como lo narró El Diario de Yucatán y abundó esta columna con información de testigos, fue evaluado a continuación y ahí se decidió su traslado a México.

Esta versión no coincidía con la oficial, pues siempre se negó la caída desde su silla cuando se disponía a desayunar antojitos yucatecos.

Como el dato lo merece, démosle la palabra:

Era una “reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos (Fonatur), como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido (quizá vahído), hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron”.

“No perdí el conocimiento. Sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital.

Le pidieron instrucciones al general secretario”.

AQUÍ ME VAN A ATENDER

En un cuarto anexo, narramos, fue revisado.

De eso no había datos.

El los dio:

El general secretario Luis Cresencio Sandoval ordenó atender todas las recomendaciones de los especialistas y eso significaba la hospitalización,

Pero López Obrador se opuso:

-Yo no acepté. Los charoleé. Les dije:

“Él es el secretario general, pero yo soy el comandante supremo. No me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender”.

Y como en el mandato cotidiano, nadie lo contradijo y por lo tanto fue su propio médico con doctores y enfermeros militares a su servicio:

“Me tomaron la presión, no perdí el conocimiento. Sí tuvo esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla…

“Me tomaron la presión, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y afortunadamente no pasó a mayores. No hubo mayor afectación al corazón, en el cerebro ni nada”.

También confirmó su viaje en ambulancia aérea a la Ciudad de México, donde guarda reposo.

LA REUNIÓN DE GABINETE

1.- Debe sentirse bien porque, además de su reaparición, ya piensa en normalizar sus actividades.

Este jueves sabremos si asiste a su tradicional mensaje mañanero, pero mañana puede ser definitivo porque pretende retomar las labores de gobierno en las cuales su amigo, confidente y colaborador Adán Augusto López ha sido eficiente

Le puedo dar más datos:

El primero: no saldrá de gira por recomendación médica y porque necesita atender muchos asuntos de los cuales se alejó del domingo a la fecha, él que todo lo absorbe.

Es decir, como dijo el secretario de Gobernación, no irá a Nuevo León viernes por la tarde y sábado como había prometido a Samuel García.

El segundo: ha iniciado la convocatoria a miembros del gabinete para una reunión el viernes por la tarde para pasar revista a las condiciones de la república.

La próxima semana será normal, en espera de si tiene permiso médico para volver a sus viajes por distintas regiones del país.

LEG