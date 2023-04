“Home is somewhere else” no es una película que esté pensada en dar contextos, ni estadísticas, ni hablar desde lo político sobre la migración, señaló uno de sus directores, Jorge Villalobos, quien indicó que no es un filme para niños, pese a ser animación, y es más bien un documental.

Entrevistados por Quadratín, sus directores, Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, anunciaron que su película estrenará el próximo 4 de mayo en salas comerciales de México bajo el sello de Artegios distribución. Es un filme 100 por ciento animado y ha ganado en el IDFA, Festival de La Habana, DocsMx, Zanate, y en San Diego Latino Film Festival.

Aunque los niños pueden ver la película, justo por la temática a veces puede resultar un poco complicada, externó Jorge.

Es una mezcla de dos maneras distintas de contar las historias, aseveró, que pueden parecer muy distantes y que, sin embargo, al unirlas han logrado que los relatos sobre migración, deportación y lo que significa ser indocumentado se vuelvan muy poderosos, aseguró.

Esto, continuó, les ha permitido reflejar la parte más humana de lo que viven las familias.

No es una película que busca contextos, estadísticas, ni tener un punto de vista político, refirió, sino que con ella querían poder entrar a la subjetividad, a lo que han vivido estos personajes.

“Todo lo que se oye son los protagonistas de la familia, no hay un guión, no hay actores, solo se oyen sus voces juntando lo que ellos decidieron contarnos, entonces de esa manera la película se vuelve una experiencia muy emocional, en la que la gente que la ve se siente conectada inmediatamente, porque creo que todos en algún punto nos sentimos identificados con ese tipo de historias”.

Por su parte, Carlos Hagerman, también director de esta película, señaló que a partir del 4 de abril sale a cines, por ello el fin de semana del 4, 5, 6 y 7 de mayo es importante, porque no hay de este tipo de filmes muy seguido en las salas de México.

“Es el primer largometraje animado documental que se hace en México, y largometrajes de animación que no solamente sean para un público infantil, pues no siempre los tenemos a nuestro alcance”.

El director dijo que tenía la fortuna de haber realizado una corrida de festivales que fue muy exitosa, porque amigos de este filme como Alejandro González Iñárritu, han estado hablando de la película y han estado regalando buenos comentarios para que se puedan compartir con todo el mundo.

“Queremos que la gente se acerque, sobre todos los jóvenes. Nosotros pensamos que esta película está hecha para eso, para que los adolescentes, digamos de preparatoria, de universidad, los jóvenes que están creándose una visión del mundo, puedan a través de esta película, conocer cómo viven estas familias en Estados Unidos”, expresó.



