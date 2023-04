El regreso de Saúl ‘Canelo‘ Álvarez a tierras mexicanas para su combate ante John Ryder está cada vez más cerca.

Este miércoles Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo presentó en la Cámara de Diputados el cinturón conmemorativo que será puesto en juego durante el combate del próximo 6 de mayo, bajo el sello distintivo de Puebla-Jalisco.

“Es una pieza única que representa al Estado que celebra 200 años y también al Estado que nos defendió el 5 de mayo”, señaló Sulaimán durante la presentación.

Dentro de los principales detalles que tiene el cinturón, sobresale aspectos relacionados con ambas entidades de la República, como la ‘china poblana’, el volcán Popocatépetl, el agave y el mariachi. Este trofeo fue creado por siete mujeres artesanas de México y se une a la lista de los premios conmemorativos que ha realizado el CMB en diversas peleas de relevancia internacional.

Además de dicho cinturón, para la pelea entre Álvarez y Ryder estarán en juego los cuatro cetros mundiales en la categoría de los supermedianos, que actualmente ostenta el pugilista mexicano.

