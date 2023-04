Ricardo O’Farril denunció en su cuenta de Instagram que el standupero Daniel Sosa lo amenazó de muerte durante la boda de Mauricio Nieto.

Ricardo señaló que hubo un pleito con Daniel, quien por cierto, había tomado mucho.

El comediante relata que le reclamó a Daniel sobre su participación en un programa especial de Alex Fernández diciéndole que no lo dejó brillar, porque no paró de hablar y Daniel lo empujó y le dio un pisotón, por eso le pidió que se disculpara y en caso de no hacerlo, lo exhibiría en redes sociales y fue cuando Sosa lo amenazó. Total que traen un gran lío y ya nadie habló de la boda, ya que al parecer, todos andaban muy enfiestados.

Julio César Chávez, campeón mundial de box, se encontró con Mark Wahlberg y le dijo que quería que lo interpretara en la película, donde contará su vida, ya que la serie se hizo en México y Armando Hernández fue quien le dio vida al boxeador con gran éxito. Julio César le insistió en que debía ser él quien hiciera la cinta y Mark le dijo que con gusto lo checaría.

Alejandro Fernández celebró sus 52 años trabajando, ya que cantó en un palenque donde estuvo su hijo Alex, quien al ser entrevistado aprovechó para enviar el pésame a Maribel Guardia, ya que era amigo cercano de Julián Figueroa y de hecho, se acababan de escribir para verse.

Como les conté, Cristian Castro se robó el show del grupo Miranda, ya que apareció muy sensual arriba del escenario, con unas licras ajustadas; su madre Verónica Castro reaccionó, diciendo que su hijo Cristian estaba cumpliendo 40 años y es un chico sano y humilde, que no le hace daño a nadie bailando y divirtiéndose.

Belinda declaró que le desea lo mejor a la nueva familia de Nodal y no volverá a hablar del tema porque eso ya es parte de su pasado, mientras que Christian no oculta su felicidad y junto a Cazzu presumen la pancita del embarazo.

Leonardo de Lozanne aclara que no le fue infiel a Sandra Echeverría y no sabe a quién se refería Karla Souza, cuando dijo que un cantante reveló haber sido infiel. Leo y Sandra terminaron por otras razones y llevan una buena relación porque tienen un hijo en común.

Galilea Montijo no cree que su ex esposo sea papá nuevamente, hasta donde sabe, no hay noticias al respecto, ella y Fernando tienen una buena relación, pero es soltero y es libre de hacer lo que se le dé la gana. A Galilea no le gusta hablar de la vida de los demás y asegura que su ruptura amorosa, se dio de manera pacífica.

La hija de Niurka, Romina Marcos, acusa a los productores de darle todas las oportunidades a María León y no porque no tenga talento, pero no le parece justo que todos los papeles sean para ella. Fue tal su molestia, que el productor Alex Gou dijo que está dispuesto a hacer un casting a quien considere que tiene el talento de encabezar el reparto dentro de un musical.

Tengo un pendiente: Todos entendimos que Paquita la del Barrio se había despedido de los palenques y sólo haría shows en otros lugares, pues resulta que la cantante dice que seguirá cantando en donde tenga trabajo, incluidos los palenques. ¿Entonces los problemas de salud ya no le afectan?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

