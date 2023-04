Es oficial que Christian Giménez es el agente y representante de su hijo, quien ya fue vinculado con equipos de Inglaterra, España y Portugal como probables destinos de cara al próximo mercado de fichajes en verano.

Santiago Giménez reveló que desde inicios de año que no ha entablado ninguna conversación con él sobre su futuro inmediato, luego de conocerse el interés de varios clubes europeos por el futbolista, para la próxima temporada 2023-2024.

Luego de alcanzar la cifra de 20 goles en su primera campaña en Europa, para emular lo conseguido por Luis García y Javier Hernández, Giménez tiene claras sus metas, al afirmar que está actualmente concentrado en ganar algún trofeo con el Feyenoord y retribuirle a la afición el apoyo que siempre le han mostrado.

“No he hablado con mi agente, no he hablado con él, bueno, mi agente es mi padre, no he hablado con él, pero nos centramos ahora en el Feyenoord. Quiero ganar algo aquí. Lo merecemos, los fans lo merecen, siempre apoyando, incluso si perdemos. Amamos este club y queremos ganar algo primero, antes de pensar en el verano”, declaró para un medio neerlandés el jugador surgido en Cruz Azul.

El mexicano hizo énfasis en la importancia de mantenerse concentrado para el cierre de temporada, pese a únicamente quedar con la Eredivisie como competición para el cuadro de Rotterdam. El ‘Chaco’ Giménez confirmó que a partir de 2023 él comenzó a hacerse cargo de la representación de su hijo, sin dar más detalles sobre el futuro inmediato del atacante.

“Necesitamos seguir, porque esto no ha terminado, solo es un paso más. Estoy agradecido con el equipo porque después de perder en Europa League hemos mostrado mentalidad. Amamos jugar al futbol. Todo el staff nos mantiene al 100%, es muy difícil jugar muchos partidos”, agregó el atacante.

Con un gol más, Santiago se convertirá en el jugador mexicano con mejor debut a nivel europeo, con un calendario accesible para lograrlo, ante rivales como Excelsior, Go Ahead Eagles, Vitesse y Emmen, siendo éste último el primer club al que le anotó en su debut goleador en Países Bajos en la primera vuelta del campeonato.

Al sumar 20 goles en la actual temporada, Santiago es junto a Henry Martín, un jugador principal para la Selección Mexicana de cara a los compromisos inmediatos del Tri en la Nations League y la Copa Oro, que se realizarán en este verano.

Goles de Santiago Giménez en Eredivisie

Emmen – agosto

Sparta Rotterdam – septiembre

Groningen – enero

Twente – enero

Heerenveen – febrero

Fortuna Sittard – febrero

Volendam – marzo

Ajax – marzo

Sparta Rotterdam – abril

RKC Waalwijk – abril

Cambuur – abril

Utrecht – abril

