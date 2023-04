Con los votos de la mayoría del bloque oficialista (Morena-PT-PVEM) en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que desaparece el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) y sus funciones se integran al IMSS Bienestar.

El dictamen fue considerado como de urgente resolución y por tanto se le dispensaron todos los trámites legislativos, lo que ocasionó la presentación de dos mociones suspensivas por la oposición pero que fueron rechazadas.

El diputado Emmanuel Reyes (Morena) aseveró que la iniciativa contribuye a crear un sistema de salud único que permitirá sentar las bases para la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en la presentación de servicios de salud; configurará el ámbito de acción en las instituciones públicas de salud federal; fortalece la rectoría de la Secretaría de Salud con la creación del Servicio Nacional de Salud Pública, y se eliminan las cuotas para acceder a los servicios de salud.

“Con esta reforma que se propone se logrará consolidar el sistema de salud para el bienestar y se fomentará que las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud colaboren de una manera articulada, bajo un enfoque de derechos humanos, para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud y el fortalecimiento de los planes y programas prioritarios”, dijo el morenista.

El diputado Salomon Chertorivski (MC) calificó el dictamen como la peor disposición que ha tomado el gobierno pues se están tomando decisiones sin evidencia.

“Sin aprender de esos años de error, hoy lo que deciden hacer es reconocer el fracaso, porque, claro, al desaparecer el invento que hicieron, reconocen claramente que fracasó. Pero en lugar de aceptar, estudiar y analizar los errores, lo que hacen es trasladar esas mismas fallas, esos mismos errores a otra institución, ahora al IMSS Bienestar.

“Les digo con toda puntualidad y que queden marcadas estas palabras, pero volverá a fracasar, porque las mismas fallas, los mismos vicios que se establecieron en el Insabi se están trasladando al IMSS Bienestar, y eso simplemente será una nueva y trágica etapa para la salud de las y los mexicanos”, expresó el legislador naranja.

El diputado Éctor Ramírez (PAN) señaló que la iniciativa es una acción desesperada que trata de justificar la fallida política de salud en el país, “en el fondo, representa el fracaso del Insabi, el fracaso de la institución insignia de la cuarta transformación en materia de salud”.

Enfatizó que no hay un cambio que beneficie a la población sin seguridad social; no se resuelve el problema de falta de atención médica, no hay más recursos para inversión en nuevas unidades médicas y hospitales, no hay claridad en el nivel de atención de alta especialidad y no se atiende la falta de medicamentos.

“Esta nueva reforma de Morena solo busca un cambio de roles, para que el control político, burocrático y presupuestal pase de Juan Ferrer director del INSABI, a Zoé Robledo del IMSS”, dijo Ramírez.

