La ceremonia de los BAFTA Television Craft Awards 2023, celebrados en Londres, vio a la precuela de la exitosa serie de HBO Game of Thrones, The House of Dragon, llevarse la noche junto a la comedia dramática de médicos This is Going to Hurt.

La épica producción de HBO ganó premios por diseño de maquillaje y cabello, sonido; ficción y efectos especiales, visuales y gráficos. También obtuvo tres honores.

Por su parte, This Is Going to Hurt ganó como Mejor Escritor: drama para Adam Kay, quien adaptó sus propias memorias más vendidas sobre su época como médico, además de edición: ficción y casting con guión.

El premio especial Television Craft fue entregado por el actor Adrian Lester a Alison Barnett, actualmente jefa de producción en Kudos, en reconocimiento a su papel pionero como una de las primeras mujeres jefas de producción en la industria televisiva del Reino Unido.

Cabe destacar que entre las principales producciones mencionadas también se encuentra El funeral de estado de la reina Isabel, pues fue dos veces ganadora, por sonido: facción y director: multicámara.

Por otro lado, la ceremonia de los Premios BAFTA TV, que cambia el enfoque frente a la cámara, tendrá lugar el 14 de mayo.

