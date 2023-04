El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se encuentra enfermo y que tuvo que suspender su gira y sus mañaneras. López Obrador dijo que se contagió de nuevo de COVID, pero que su corazón se encuentra bien. Estará en reposo unos días debido a que tiene COVID y Adán Augusto encabezará la mañanera.

SENADOR RICARDO MONREAL; HACE UN LLAMADO AL DIÁLOGO PARA DESAHOGAR LA AMPLIA AGENDA LEGISLATIVA PENDIENTE

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, hizo un llamado para apostarle al diálogo a fin de desahogar la amplia agenda legislativa pendiente. Incluso, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República dijo que no se debería descartar un Periodo Extraordinario para resolver los asuntos pendientes que tiene la Cámara. El senador dio a conocer que este fin de semana trabajó una agenda de temas para acordarla al interior de su Grupo Parlamentario, pero también con las y los senadores de otras fracciones parlamentarias. Indico que el Senado tiene pendientes distintos nombramientos como los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para magistraturas electorales, agrarias y de justicia administrativa. También están en comisiones las minutas que provienen de la Cámara de Diputados, para modificar la Constitución Política y leyes ordinarias que esta semana intentaran abordar. Destacó que entre estos proyectos están los que disminuyen la edad mínima para ocupar diputaciones y secretarías de Estado; las reformas al artículo 19 constitucional, que incorpora el tráfico ilegal de armas de fuego al catálogo de delitos graves, con prisión preventiva oficiosa; y los cambios en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, comúnmente llamada “Ley 3 de 3”. Además de las modificaciones a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil en materia de cabotaje aéreo; las reformas a la Ley Minera, a la Ley de Aguas Nacionales, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de minería y agua. Asimismo están pendientes las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de justicia para mujeres. Indico que la Cámara de Diputados podría remitir al Senado modificaciones al artículo 33 constitucional sobre la libre manifestación de las ideas; reformas en materia de justicia electoral o proyectos de decreto como el de la extinción de la llamada Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; así como modificaciones a 20 leyes ordinarias en materia administrativa, respecto a la indemnización en contratos previamente revocados o cancelados. Monreal agregó que el Senado, como Cámara de origen, podría deliberar sobre modificaciones a la Ley del Mercado de Valores. El Periodo Ordinario de Sesiones concluye el próximo 30 de abril; por lo que dijo: Quizá deberíamos pensar en un Periodo Extraordinario, a realizar inmediatamente después de la clausura de este, para desahogar los asuntos pendientes.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; GABINETE DE SEGURIDAD COMPARECERÁ ANTE EL CONGRESO

El senador Alejandro Armenta Mier, dio a conocer que el día de hoy lunes comparecerá ante la Comisión Bicameral del Senado de la República y la Cámara de Diputados, el gabinete federal de Seguridad. La reunión, será encabezada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y será de carácter privada. La reunión tendrá como objetivo evaluar y dar seguimiento a las labores de seguridad pública de las Fuerzas Armadas.

DIPUTADO IGNACIO MIER; LE DIMOS A MÉXICO UNA NUEVA LEY MINERA QUE TERMINA CON LA EXPLOTACIÓN IRRACIONAL E IRRESPONSABLE

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, celebró la aprobación de la nueva legislación para la minería, la cual, dijo, va a defender el derecho al vital líquido para las y los mexicanos, además de terminar con una explotación que atenta contra el medio ambiente. Ya tiene México una nueva Ley Minera, que regula la industria, que va a acabar con los proyectos que aquí se denominaron de muerte, de explotación irracional, irresponsable, que atentaban contra los mantos acuíferos, que atentaban contra la capa forestal; en general atacaban el ecosistema. Mier Velazco advirtió que la iniciativa fue robustecida, para no poner en riesgo las inversiones que estaban establecidas, sin que ello corte el desarrollo económico y privilegiando el interés general, al garantizar el derecho al agua que la misma Constitución determina, además de mejores condiciones laborales en la industria. El legislador admitió que esta nueva normatividad es perfectible, sin embargo, consideró que su avance en el Congreso de la Unión es de enorme importancia, pues dijo, obliga a una revisión de las concesiones actuales y de las futuras, garantizando la salvaguarda del derecho de la población al recurso líquido. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados puntualizó que la reforma legal tiene grandes alcances, pues todas las concesiones serán reguladas. Mier Velazco se mostró confiado de que la iniciativa avance en el Senado de la República y pronto sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sobre la aprobación, en la Cámara de Diputados, de Ley de Aviación, de la cual refirió posibilita la recuperación de la categoría 1, para el sector aeronáutico mexicano. México tiene la posibilidad con todas las acciones que se instrumentaron en la ley para recuperar categoría 1. Adelantó que la próxima semana será de mucho trabajo en San Lázaro, pues aún quedan varias iniciativas por delante que se discutirán previo al final de periodo. Ignacio Mier agradeció el apoyo de la juventud a su proyecto y al proyecto de Morena, al señalar que durante sus visitas a los municipios del estado ha disfrutado del acompañamiento e interés de los jóvenes, por ello, los instó a nutrir y traer consigo la vitalidad, frescura y nuevas propuestas al quehacer político en México.

DIPUTADO JORGE ROMERO; FALLO DE LA SCJN A FAVOR DE UNA GUARDIA NACIONAL CIVIL DA LA RAZÓN AL PAN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que da un paso atrás en la militarización de la Guardia Nacional le da la razón a Acción Nacional respecto a lo que México necesita: una policía civil. Señaló que Acción Nacional celebra el fallo de la SCJN que invalida el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y con ello todo el paquete de cambios a leyes secundarias que acompañaron esta iniciativa. Desde un inicio, en el PAN nos manifestamos en contra de la militarización del país y del traspaso de las funciones de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en congruencia con nuestra vocación democrática y ciudadana, y demuestra que lo verdaderamente necesario es lo que ya habíamos anunciado: una policía civil. El diputado resaltó que el traspaso de la GN a la Sedena era violatorio al artículo 21 constitucional debido a que dicho artículo se señala el carácter civil que debe regir a esta institución. Aseguro que México cuenta con el PAN para continuar haciendo propuestas que beneficien a nuestro país, sus instituciones y nuestra libertad. Señalamos que seguiremos insistiendo en nuestras propuestas. Por un México en Paz, en donde la pieza central son las instituciones policiales, civiles y locales para devolver la paz a las familias mexicanas. Cuentan con nuestro grupo parlamentario y cuentan con el PAN para seguir defendiendo a México del autoritarismo de Morena y a favor de la separación de poderes y del respeto a nuestra Constitución, de modo que sigamos viviendo en un país de libertades y contrapesos democráticos.

JUAN PABLO AGUIRRE QUEZADA; EL TERRORISMO, UNA AMENAZA REAL PARA LA SEGURIDAD NACIONAL EN MÉXICO, SEÑALA ESTUDIO DEL IBD

De acuerdo con una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD), una de las estrategias de la presente administración contra el terrorismo es cortar los vínculos económicos, a fin de que no realicen sus actividades delictivas. En los últimos años se han presentado 14 iniciativas en el Congreso para prevenir y combatir al terrorismo. La seguridad nacional es un tema de gran importancia en México y en todo el mundo. El terrorismo se presenta como una amenaza a la integridad de las personas y a la infraestructura necesaria para el desarrollo social. El estudio titulado “México frente al terrorismo, cooperación internacional, trabajo legislativo y políticas públicas”, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, explica que la lucha contra el terrorismo es un reto constante para las fuerzas de seguridad e inteligencia de todo el mundo. Este tipo de actos ilegales pueden suceder en cualquier momento y lugar, por lo que es necesario estar preparados para prevenirlos y, en caso de que ocurran, tomar medidas inmediatas para minimizar sus efectos. El IBD refiere que, a pesar de que México no ha sufrido atentados terroristas de gran impacto perpetrados por grupos fundamentalistas como en otros países, los daños causados por hechos violentos realizados por la delincuencia organizada han puesto en el debate si se deben considerar o no como actos terroristas, con las consecuencias legales y estratégicas consecuentes. En el Senado de la República y la Cámara de Diputados, se han presentado 14 iniciativas para combatir el terrorismo, las cuales se encuentran siendo analizadas por las comisiones legislativas.

DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO; PRI LAMENTA QUE GRUPO MAYORITARIO Y MC HAYAN VOTADO A FAVOR DE UNA INICIATIVA DE REFORMA EN MATERIA MINERA

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, señalo que el Grupo Parlamentario del PRI reprobó que la mayoría oficialista y MC aprobaran una iniciativa que va a llevar a la parálisis al sector minero, no responde a los intereses de México, daña el medio ambiente, lesiona a los pequeños productores y afecta a cerca de tres millones de personas que dependen de un empleo directo o indirecto de este sector. Respecto del posicionamiento enunciado por el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que la propuesta sobre las reformas en materia minera lastimará a un sector que representa el 10 por ciento de la manufactura de México y da empleo a dos millones y medio de mexicanos. Lamentó que, para tomar esta decisión, se haya dejado fuera del diálogo a las localidades mineras, a los pueblos originarios, a la pequeña y mediana minería; porque se trata de un proyecto que tiene un defecto central que va a hacer que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento. Guajardo Villarreal anotó que esta iniciativa no refleja un aumento al presupuesto del Servicio Geológico Mexicano y, por consecuencia, sin capacidad ni estructura para poder explorar no habrá nuevos proyectos mineros en México, situación que afecta a un grupo importante de sectores productivos. Puntualizó que este proyecto de dictamen no cumple con tres condiciones indispensables: el debido proceso legislativo; el derecho de audiencia para quienes pueden ser afectados; y el quórum necesario de diputados presentes.

ADAN AUGUSTO LOPEZ; SOSTUVO REUNIÓN EN MAZATLAN COBIJADO POR MILES DE SEGUIDORES “NO ES MOMENTO PARA HABLAR DE ASPIRACIONES PERSONALES”

La Secretaría de Gobernación organizó el sábado como parte de los Diálogos Regionales la conferencia la “Gobernabilidad en México”, la cual se convirtió prácticamente en un acto de proselitismo a favor de las aspiraciones presidenciales de su titular Adán Augusto López Hernández. López Hernández dijo que no es momento para hablar de aspiraciones personales. Cerca de 5 mil personas acudieron al Centro de Convenciones de Mazatlán para mostrarle su apoyo en sus aspiraciones por el Movimiento de Regeneración Nacional para sustituir al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo desconocer si hay alguna investigación sobre Héctor Melesio Cuén Ojeda o algún otro ciudadano aquí en Sinaloa, tras darse a conocer que se investiga por presunto enriquecimiento ilícito al fundador del Partido Sinaloense y uno de sus principales promotores de su precandidatura presidencial. Vengo aquí a complementar una tarea como secretario de Gobernación y es la de participar en esta Reunión Regional. Sobre el recién nombramiento del Diputado local Ambrosio Chávez Chávez como coordinador de Morena de sus aspiraciones presidenciales por Morena en lugar del líder fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, manifestó que no tiene ninguna opinión porque no realiza ninguna campaña. Con relación al conflicto de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el Gobierno del Estado por la Ley General de Educación Superior, dijo que no ve un conflicto, lo que sí ve es algún diferencial al interior de la comunidad universitaria. Me consta el esfuerzo que han hecho el Gobernador Rubén Rocha Moya y los diversos integrantes, en mi oficina han estado ellos conversando y creo que las cosas van bien y habrá que esperar la resolución de los asuntos que están en litigio.

DR. ROLANDO LÓPEZ SALDAÑA; PREVENCIÓN LA MEJOR HERRAMIENTA PARA ENFRENTAR LAS ADICCIONES

El Dr. Rolando López Saldaña, Director Nacional de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, subrayó que el objetivo de la campaña Prevención de las Adicciones, es que los jóvenes tengan mayores herramientas para prevenir estas adicciones. Hablemos de prevención, no hablemos de droga, hablemos de prevención, quiero que ustedes se lleven grabado que la mejor herramienta a la que ustedes pueden enfrentar este caso es la prevención, ni siquiera caer en el tema cuando la compañerita que está a lado les diga pruébalo, ustedes respondan No, porque ahí viene la realidad de las cosas, cuando todos ustedes aprenden a decir No. Ante un público juvenil muy entusiasta conformado, en su mayoría, por estudiantes que acudieron al evento Estrategia en el Aula: Prevención de las Adicciones, estuvo acompañado por el Mtro. Alejandro Samuel Colín Ramírez, Coordinador de Organismos Descentralizados Estatales de los CECyTES; por el Dr. Ramón Rodrigo López Zavala, Subsecretario de Educación Media y Superior de la SEPyC, quien asistió con la representación del gobernador, Dr. Rubén Rocha Moya, y la Dra. Emma Karina Millán Bueno, Directora General de CECyTE Sinaloa, exhortó a los estudiantes para que digan No a las drogas y sean ellos quienes prevengan este tipo de situaciones, en donde la mejor arma es la prevención. El maestro Alejandro Samuel Colín Ramírez destacó dicha Estrategia es un granito más que se suma a los grandes esfuerzos que está haciendo el gobernador de Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya. El subsecretario de Educación Media y Superior de SEPyC, indicó que en México de cada 100 consumidores de droga, 33 inician entre los 10 y 14 años de edad, en tanto, que en el nivel bachillerato la cifra es mayor, dado que en esta etapa el 50 de cada 100 empieza su consumo, es decir, entre los 15 y 19 años de edad, que quiere decir, que mucho más de la mitad iniciaron estando en primaria, secundaria o bachillerato. La Dra. Emma Karina Millán Bueno, destacó que la Estrategia en el Aula: Prevención de Adicciones que impulsa el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Educación Pública y la Secretaria de Salud, nos brinda la oportunidad de instrumentar acciones en el aula y complementada con una campaña de difusión que contribuya en la prevención del consumo de drogas entre estudiantes de secundaria y de educación media superior, a través de espacios de reflexión y mensajes de comunicación asertivos, tales como: Drogas y su clasificación, Fentanilo ¡A la primera te mata!, Metanfetamina ¡Te engancha!, Vapeadores ¡Neta son tóxiicos!, Cannabis Mariguana ¡Si te daña!, Alcohol ¡Cuidado no inicies!, Tabaco ¡Te afecta a ti y a todos!, Benzodiacepinas ¡No son un juego!. Esta campaña contra el consumo de drogas permitirá informar, atender, promover y evitar el consumo de drogas sobre todo en adolescentes, por eso, CECyTE Sinaloa quiere poner su granito de arena y nos sumamos al esfuerzo que implica sanar al tesoro más preciado, los jóvenes, quienes son el presente y futuro de nuestro Estado y País.

SENADORA GEOVANNA BAÑUELOS, CORA PINEDO ALONSO, JOEL PADILLA PEÑA; UNIVERSIDADES PRIVADAS DEBEN OTORGAR BECAS SIN CONDICIONAR EL PROMEDIO

Las senadoras Geovanna Bañuelos y Cora Pinedo Alonso, así como el senador Joel Padilla Peña presentaron una iniciativa para que las universidades privadas otorguen becas de manutención que no estén condicionadas a un promedio específico. Mediante una reforma a la Ley General de Educación Superior (LGES) se busca incorporar acciones afirmativas, medidas de nivelación, becas de manutención no dependientes del promedio y denominar a las instituciones privadas de educación superior como autoridades responsables en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Geovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo afirmó que cuando la educación superior no es universal y, sobre todo, cuando únicamente las élites acuden a las universidades privadas, como es el caso de México, se contribuye en perpetuar la desigualdad socioeconómica en México. Por ello, explicó que su propuesta pretende abordar estas desigualdades y promover un mayor acceso y equidad en la educación superior, mediante cambios a las políticas de admisión y financiamiento en las universidades privadas. Una de las principales barreras para el acceso a la educación superior en universidades privadas es el costo de la colegiatura y otros gastos asociados como el hospedaje, los libros y las actividades extracurriculares. Los estudiantes en situación de pobreza pueden verse desfavorecidos en el acceso a estas instituciones debido a sus limitaciones económicas. Por lo que llamó a resolver de raíz estos factores, ya que pueden contribuir a una brecha en el rendimiento académico entre los estudiantes en situación de pobreza y sus pares de mayores ingresos.

DELFINA GOMEZ; BÚSQUEDA DE MUJERES DESAPARECIDAS EN EL EDOMEX, ES PRIORIDAD. “¡PUEDE SER MI HIJA, MI HERMANA O MI MADRE!”

La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, urgió a priorizar y atender la desaparición de mujeres en Ecatepec, porque dijo, las víctimas “pueden ser cualquiera de nosotros, mi hermana, mi hija, mi sobrina, puedo ser yo”. Ante más de 40 mil ecatepenses, entre ellos un grupo de madres de desaparecidas, la maestra Delfina Gómez se comprometió a reunirse con ellas a la brevedad y conformar un ejército de mujeres buscadoras. Le debemos dar esa prioridad y atención a la seguridad de nuestras mujeres, de nuestras jóvenes y de las mujeres de la tercera edad. Hay que hacer políticas públicas para atender este grave problema. La maestra Delfina Gómez fue enfática al señalar que se resolverá el tema del agua y evitar el gasto que hacen las personas en la compra de pipas de agua. Durante su visita a Tecámac, la candidata a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, hizo un merecido reconocimiento a deportistas mexiquenses y aseveró que durante su gobierno apoyará e impulsará al deporte y a los deportistas mexiquenses.

ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO Y FRANCIA; EVACÚAN A SU PERSONAL DIPLOMÁTICO DE SUDÁN

Las Fuerzas Armadas del Reino Unido han completado una compleja y rápida, evacuación de los diplomáticos británicos y sus familias de Sudán. El presidente, Joe Biden, había anunciado que Estados Unidos había evacuado ya a su personal gubernamental de Jartum y suspendido temporalmente las operaciones de su embajada en Sudán. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha dicho que la operación se ha desarrollado en medio de una importante escalada de violencia y amenazas al personal de la embajada. Seguimos buscando cualquier vía para poner fin al derramamiento de sangre en Sudán y garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos que permanecen en el país. Pide también a las partes enfrentadas que depongan las armas e implementen un alto el fuego humanitario inmediato para garantizar que los civiles puedan abandonar las zonas de conflicto. Estados Unidos ha sido el primer país que ha anunciado haber realizado la evacuación de su personal diplomático y familiares por vía aérea, mientras que el sábado Arabia Saudí lo hizo por tierra y mar. La Casa Blanca ha explicado que Etiopía, Yibuti y Arabia Saudí fueron decisivos para que esa salida se produjera con éxito. Las Fuerzas sudanesas de Apoyo Rápido (FAR), según se dejó claro desde Washington, no estuvieron implicadas en la operación: Cooperaron en la medida en que no dispararon a nuestros miembros de servicio en su transcurso. Francia comenzó también la evacuación de sus ciudadanos y de su personal diplomático en Sudán. El Ministerio de Exteriores indicó que se trata de una operación de evacuación rápida acordada con las partes del conflicto y con el resto de los socios europeos y aliados.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz