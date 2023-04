El dúo electrónico francés Daft Punk revela el tema GLBTM (Studio Outtakes), el cual forma parte de la edición expandida de su álbum Random Access Memories, que este año cumple su primera década.

Este tema recién mostrado al mundo, presenta una versión primigenia y sin tratamiento de estudio de lo que terminaría por ser Give Life Back To Music.

De esta manera es como la banda pretende poner al tanto a sus seguidores de los procesos de evolución que tuvieron sus éxitos durante su realización, lo cual los acerca de una forma más íntima a la carrera de los artistas del tornamesa.

Random Access Memories 10th Anniversary Edition, es el nombre que llevará la versión ampliada del álbum que ya es considerado un clásico en donde apareció uno de sus más grandes éxitos musicales Lose Yourself To Dance.

Éste se compondrá de nueve temas los cuales son Horizon Ouverture, Horizon (Japan CD), GLBTM (Studio Outtakes), Infinity Repeating (2013 Demo), GL (Early Take), Prime (2012 Unfinished), LYTD (Vocoder Tests), The Writing of Fragments Of Time y Touch (2021 Epilogue) y en conjunto suman 35 minutos de música que jamás vio la luz pública.

Hasta el momento, además de GLBTM (Studio Outtakes), también se encuentra disponible en plataformas de streaming The Writing of Fragments of Time, la cual fue publicada el 22 de marzo.

Random Access Memories 10th Anniversary Edition, saldrá el 12 de mayo en formatos de 3 LPs, 2 CDs, streaming y descarga.

LEG