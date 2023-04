Luis de Alba, actor y comediante, contó cómo sufrió un accidente que le dejó lesiones y moretones en varias partes del cuerpo.

A través de sus redes sociales, el actor -famoso por interpretar a “El Pirruris”- contó como ocurrió el accidente en su casa.

De acuerdo con De Alba se levantó pero había oscuridad en una parte de su casa por lo que terminó cayendo y resultó lesionado.

“Hoy en la mañana, como no prendí la luz, ya ando medio güey, me resbalé, no había luz y no supe ni dónde caía, pero fui a caer en la esquina del buró. Me salió sangre y no sabía dónde andaba”, dijo el comediante.

En el video se puede apreciar a Luis de Alba con un moretón en el ojo izquierdo además de tener algunas puntadas a la altura de la ceja ya que se abrió esa parte al caer.

También indicó que tras la caída y el golpe quiso levantarse pero su pierna, que tenía lesionada, sufrió también de heridas y moretones.

A pesar de lo aparatosas que lucen las heridas, el actor veracruzano indicó que se encuentra bien y agradeció las muestras de afecto que recibió de sus admiradores.

“Le quería agradecer y estoy comprometido con usted pa’ cuando quieran, para lo que quieran, menos por donde quieran”, dijo Luis.

¡Ay nooooooo! Se nos cayó Luis de Alba y se dió tremendo porrazo 🥹. Afortunadamente ya fue atendido y lo más bello es que el buen amigo nunca pierde su buen humor. ¡Ánimo querido Luisito! pic.twitter.com/8wsNRfrI2D — Raúl Brindis (@raulbrindis) April 19, 2023

