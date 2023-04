La forma en que Alejandra del Moral y Delfina Gómez dialoguen y comuniquen su mensaje, hará la diferencia en el primer debate por la gubernatura del Estado de México que se realizará esta noche, coincidieron expertos en entrevista con 24 HORAS.

José Perdomo Galicia, politólogo de la universidad La Salle, afirmó que si la morenista llega hoy al encuentro, se enfrentará a una contrincante lista para debatir y comunicar propuestas de forma sencilla y viable, lo que le da un plus, pues aunque en México las confrontaciones son populares, el estilo coloquial de la candidata de Morena, no siempre es acertado.

Recordó la participación de Gómez Álvarez durante el encuentro de 2017, cuando utilizó la frase “requetebien”, la cual quedó en la memoria de muchos, pero también en memes críticos en redes sociales.

Perdomo Galicia explicó que, entre el pueblo, decir frases chuscas es una táctica para volverse cercano, pero “la mercadotecnia política no tiene que ver con una persona que sea igual, sino con el hecho de que una persona se identifique con esos iguales”.

FRENTE A FRENTE

El investigador opinó que la morenista debe tomar en cuenta que el debate de hoy no es con los votantes. “Estará frente a una persona (Del Moral) que tiene preparación(…) experiencia. Pero no nada más eso, tiene trayectoria, cercanía y roce político de un nivel distinto y aún cuando no guste, es el nivel que han tenido en todo momento los gobernadores del Edomex”, expresó.

Rafael Morales, experto en campañas políticas, señaló que hay figuras que aunque se preparen para dar un mensaje, no logran salir adelante. “Me parece que Delfina, como candidata, tiene esa desventaja, no es una mujer que se sienta a gusto en ese plano y me parece que su equipo lo sabe”, subrayó.

Citas

Si Delfina no va significará debilidad, poca preparación, incapacidad de dialogar o discutir. López Obrador lo hizo, pero él era otra cosa”

JOSÉ PERDOMO GALICIA

Politólogo de la Universidad La Salle

Los debates se han venido a menos. Ya no tenemos la certeza de que como ejercicio democrático sirvan para cambiar el voto”

RAFAEL MORALES

Experto en campañas políticas

Alistan sus estrategias Del Moral y Gómez A.

Las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, de Va por el Estado de México (PRI-PAN-PRD-NA) y Delfina Gómez, de Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM), no tuvieron ayer actividades públicas rumbo al debate que se realizará esta noche a las 20:00 horas.

En un comunicado, Del Moral informó que, de la mejor manera, con respeto y propuestas viables, ganará el primer intercambio de ideas.

“Tienen candidata pero tendrán mucho más gobernadora”, dijo.

El ejercicio democrática podrá seguirse en TV Mexiquense.

