El Manchester City eliminó este miércoles al Bayern de Múnich en cuartos de final Champions League, tras empatar 1-1 en el Allianz Arena (3-0 en la ida), por lo que serán los ‘Citizens’ quienes se enfrenten al Real Madrid en semifinales.

Los ‘Sky Blues’ de Pep Guardiola no cedieron ante la grandeza del escenario ni del rival en un partido entretenido entre dos equipos en busca de la victoria.

Joshua Kimmich, de penal (83), igualó para el Bayern el gol del noruego Erling Haaland (57), quien se postula como la gran amenaza del club blanco.

El choque comenzó con un Bayern más incisivo, acuciado por la necesidad de abrir el marcador lo antes posible para poder soñar con la remontada. La verticalidad de Kingsley Coman por el costado derecho destapó los primeros aplausos en un Allianz que creía en la gesta de los pupilos de Thomas Tuchel.

En el minuto 35, Upamecano cometió penal por mano a disparo de Ilkay Gundogan, pero Haaland envió su lanzamiento desde los once metros alto a la grada.

⏯️ Just Haaland doing what he does best #UCL pic.twitter.com/Aq8gTn3qGK

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023