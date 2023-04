El productor de cine estadounidense, James Gunn, sorprendió a los fans de los superhéroes tras anunciar que inició la pre-producción de Superman:Legacy.

Este martes a través de Twitter el director y guionista , James Gunn, con motivo del aniversario del “Hombre de acero”, anunció que terminó el guión de la próxima cinta Superman: Legacy.

Dicho noticia llegó acompañada de una imagen de la portada del escrito de la película en la cual se lee la frase:

“Superman: Legacy”, Written by James Gunn”

Este filme significaría mucho para el guionista, luego de que fuera despedido de Disney, por lo que incluso WB no podrá interferir en el desarrollo creativo de la película, ya que ahora estaría bajo el desarrollo de DCStudios.

Así bien, Gunn, mencionó que también ha comenzado a trabajar en los trajes, vestuarios y producción ahora que ya por fin terminó la historia.

“Me siento honrado de ser parte del legado. ¿Y qué mejor día que #SupermanAnniversary Day para sumergirse de lleno en la preproducción temprana en #SupermanLegacy ? Disfraces, diseño de producción y más ahora en funcionamiento. – escribió James-

Finalmente, aunque es muy temprano aún para conocer qué actores y actrices conformarán el elenco que darán vida a Clark Kent, Lois Lane y compañía, lo que sí se sabe es que la fecha de estreno de Superman: Legacy será para el próximo 11 de julio de 2025- día que coincide con el cumpleaños del padre de James, quién falleció hace tres años- y la versión del hombre de acero creado por Gunn será más joven que las anteriores adaptaciones.

I’m honored to be a part of the legacy. And what better day than #SupermanAnniversary Day to dive fully into early pre-production on #SupermanLegacy? Costumes, production design, and more now up and running. pic.twitter.com/TJYpCRmdsf

— James Gunn (@JamesGunn) April 18, 2023