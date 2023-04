Argumentando tasas de interés altos y el hartazgo por el acoso de cobradores y agiotistas, un hombre del municipio de Atlixco, decidió prenderle fuego a una sucursal de Coppel y amenazó con atacar una tienda de Elektra.

En un video que circula por las redes sociales, el joven que porta un paliacate en la cabeza, acusa que en México, estas empresas dan créditos a los mexicanos con tasas de intereses altas y posteriormente, son acosados por cobradores lo que “les roba el sueño” a los padres:

“Esto es lo que se hace con empresas como Coppel, como Elektra como lo agiotistas de Atlixco Y todo México y como las putas financieras que solamente amenazan y acosas a nuestras madres y nuestros padres (..) yo como hijo no me voy a quedar viendo como esto sigue ocurriendo”, comentó el joven.

Asimismo, dijo que “ya no le dio tiempo” acudir a otra sucursal, pero de la tienda Elektra, donde también pretendía incendiar, sin embargo, enumero haber cometido este acto en una financiera, aunque no mencionó el nombre.

“Le acabo de prender fuego, ya no me alcanzo para ir a Elektra, pero ya basta, yo no me voy a entregar a las autoridades quiero que el mundo entienda que estas putas empresas no tienen que existir”, agregó.

🔥 ¡No quería pagar su préstamo en Atlixco! La noche del lunes un hombre atacó y #prendió #fuego a una empresa #financiera y a #Coppel de #Atlixco, por los altos intereses que cobran.

Intentó incendiar #Elektra , pero fue detenido Video completo 👇https://t.co/QTJWltzQWG pic.twitter.com/aZNKvxHsez — Noticias con Moctezuma (@Joselmoctezuma) April 18, 2023

