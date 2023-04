El presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, anunciaron el arranque de la campaña de prevención contra las adicciones: Si te drogas, te dañas. Ramírez Amaya detalló que ésta tendrá lugar en escuelas secundarias y nivel medio superior de todo el país. En las escuelas de nivel secundaria y media superior, iniciamos la campaña en contra del uso de drogas, en contra de las adicciones. Es una campaña nacional, es una campaña con esta principal característica, que es preventiva, desde las aulas. La meta que se tiene es de llegar a 11 millones de estudiantes de 62 mil escuelas a nivel nacional, a través de mensajes que irían de los 10 a los 15 minutos, tres veces a la semana. Por otra parte el primer mandatario calificó como una intromisión abusiva, prepotente, la infiltración de agentes de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) en el Cártel de Sinaloa, a cargo de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, desde hace año y medio, sin autorización del gobierno mexicano. Tenemos que verlo, pero no puede haber agentes extranjeros en nuestro país. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, de la Marina, de los Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República.

DIPUTADO IGNACIO MIER; MORENA IMPULSARÁ REFORMAS PENDIENTES COMO PRIORIDAD EN ÚLTIMOS DÍAS DEL PERIODO ORDINARIO

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseveró que su bancada tiene como prioridad, impulsar la aprobación de las reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Minera. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que en el dictamen de reformas a la Ley de Aviación Civil, la cual se pospuso para el mes de septiembre, será principalmente para que México recupere la categoría uno, quedando excluido el asunto relativo al cabotaje para permitir la participación de aerolíneas extranjeras para ofrecer el servicio en algunas rutas domésticas. Mier Velazco informó que la Jucopo analizará un tema fundamental que se vino trabajando de manera colegiada, tanto con el Senado de la República como con colegios y asociaciones: la minuta que expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sobre la iniciativa de reforma constitucional relativa a las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), suscrita por seis de los siete coordinadores parlamentarios, comentó que el documento se ha socializado, y vamos a esperar qué es lo que resuelve Acción Nacional y su dirigencia; nosotros haremos valer lo que firmamos. En otro tema, indicó que en la Cámara de Diputados se han presentado eventos artísticos y culturales de diversos estados de la República, con muestras de gastronomía, danzas y artesanías, y hoy martes le tocará el turno al estado de Puebla; va a haber también la expresión de artistas plásticos, escultores y literatos. Puebla cumplió 492 años de su fundación. Puebla es una de las ciudades con mayor tradición e historia de nuestro país.

SENADOR RICARDO MONREAL; NUEVO FORMATO EN REUNIÓN DE COMISIÓN BICAMERAL CON GABINETE DE SEGURIDAD

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, informo que conversó con la Secretaría de Gobernación para realizar un encuentro en los próximos seis o siete días, con el gabinete de seguridad. Señalo que el evento en la Comisión Bicameral es para evaluar los resultados de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por lo que se reunirá con los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como con el comandante de la Guardia Nacional. Afirmó que ahí se revisarán los incidentes en los que han estado implicados integrantes de la Guardia Nacional y que se han traducido en graves acciones en contra de ciudadanos. Además, aseguró que en este tipo de casos no habrá impunidad, en el Senado vamos a cuidar eso, vamos a dar paso a que haya la investigación correspondiente. El senador asistió a Tamaulipas para firmar un convenio de colaboración con el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, a fin de promover, organizar, impartir y difundir actividades académicas y de formación legislativa. Ricardo Monreal aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, cuenta con el respaldo de la mayoría legislativa en el Senado de la República, no estará sólo, porque nosotros le tenemos respeto y aprecio, creemos que va a salir adelante el estado y su liderazgo y trabajo van a dar frutos. Asimismo, informó que revisará con los Grupos Parlamentarios la posibilidad de lograr un acuerdo para el nombramiento de magistrados, no sólo del ámbito electoral, sino de justicia administrativa, tribunales agrarios y en la Judicatura Federal. Voy a insistir en la posibilidad de lograr los acuerdos antes de que concluya el Periodo de Sesiones. Advirtió que el Senado tiene pendiente la integración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Tengo mucho interés y convicción de que es conveniente integrar este órgano constitucional, nombrar cuando menos un comisionado para que tenga quorum legal. Asimismo, señalo que las y los senadores tienen varios temas pendientes, como las reformas para disminuir la edad a 18 años para ser diputado federal y 25 para ser secretario de Estado; la ley minera; y contratos con terminaciones anticipadas.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; PARTICIPARÁ EN EL FORO: “UNIDAD Y GOBIERNOS DE COALICIÓN”

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, participó en la inauguración del Foro “Unidad y Gobiernos de Coalición”, en el cual durante dos días se dialogará sobre como conformar una alternancia política y ciudadana que compita con éxito en los comicios de 2024. Se requiere una propuesta diferente. Nosotros hemos propuesto gobierno de coalición desde 2017. Un gobierno con causa es el cambio que México necesita. Será el día de hoy 18 de abril, cuando Mancera Espinosa participe en la mesa “Política y Seguridad Pública en Gobierno de Coalición”, en la cual compartirá escenario con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Margarita Zavala Gómez del Campo y Guillermo Valdés Castellanos.

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA; FUNDAMENTAL QUE LA SCJN ACABE CON LA ILEGAL Y FRACASADA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

El senador Damián Zepeda Vidales, explicó que en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a tomar una de las decisiones más importantes de los últimos años para nuestro país: decidir si es legal o no, si es constitucional o no la militarización de la seguridad pública en México, esto en el contexto del proyecto que presentó el ministro González Alcántara Carrancá, el cual calificó como positivo y valiente. Por supuesto que no lo es, la Constitución lo dice en su artículo 21, nomás hay que saber leer. Dice claramente que la Guardia Nacional tiene que ser civil, profesional y que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, del Gobierno federal no al Ejército. El también ex presidente nacional del PAN dijo que, en el Gobierno de López Obrador, había prometido acabar con la militarización, van ya más de 150 mil asesinatos en México, por lo que claramente está fuera de control la violencia, no funciona la militarización y, además, es ilegal. El legislador federal explicó que el ministro Alcántara Carrancá necesita convencer a ocho ministras y ministros de la SCJN. Necesitamos ocho ministras y ministros valientes que se atrevan a defender la Constitución y a los mexicanos, y no ponerse como tapetes o subordinados de los intereses del Gobierno federal y del Presidente de la República. Zepeda Vidales concluyó reflexionando que si se declara inconstitucional la militarización del país, va a ser un parteaguas para la seguridad pública, un antes y un después, el último clavo al ataúd de la fracasada política de militarización que se tiene en el país, que tiene muertos y más muertos; y podemos pasar a debatir y juntos acordar una nueva estrategia de seguridad pública que verdaderamente le garantice la paz a los mexicanos. Con una Guardia Nacional civil, profesional, fuerte, sólida, con tecnología; que combata al crimen, que lo desarticule, que use inteligencia e inteligencia financiera; y un fortalecimiento de las policías locales para que en tu colonia te ayuden a vigilar y que tu familia esté segura.

MARKO CORTES; SECTOR CAMPESINO ESTÁ ABANDONADO POR COMPLETO POR LÓPEZ OBRADOR

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, señalo que sumidos en la pobreza, los campesinos en México más que nunca han sido descobijados por el régimen de López Obrador, el campo se encuentra en el total abandono y los productores no cuentan con el mínimo apoyo ni créditos para poder sacar a flote sus cosechas. Dijo que con arrogancia, López Obrador justificó la liquidación de Financiera Rural, asegurando que se apoyaba a los machuchones y productores influyentes y ahora se apoya de otra forma a los productores. Es verdaderamente preocupante, que se afecte a los campesinos de esta manera al quitarles la oportunidad de alcanzar un crédito accesible, ya que los bancos privados casi no financian proyectos agrícolas y tienen intereses muy altos e inalcanzables. López Obrador está destruyendo de un plumazo todo, sin analizar consecuencias, necesidades ni urgencias. La Financiera Rural aun siendo insuficiente daba un apoyo real del Estado para la producción del campo, que servía a los agricultores para que sacaran a flote sus cultivos y tuvieran cosechas con alguna ganancia. Sin embargo, ahora se enfrentan a un régimen que los desdeña completamente y oprimirá aún más, provocando que la brecha de desigualdad se haga más grande. Sin créditos de avío, sin crédito refaccionario y sin financiamiento para la tecnificación el campo entrará en una pobreza sin precedentes en las zonas rurales. El dirigente nacional expuso que además los productores agrícolas se enfrentan a un panorama sombrío porque padecen el cambio climático que ha modificado por completo el ciclo de producción, las sequías o lluvias extremas, el incremento de plagas de insectos, roedores u hongos. El campo no necesita dádivas, le urge tecnificación, créditos, apoyo, comercialización, seguridad y justicia que desde 1925, el fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morin, impulsó con el establecimiento de un banco nacional refaccionario dedicado a este sector, y quien sugiriera en ese entonces un sistema global de crédito que incluyera un corpus legal donde se contemplara la ley agrícola, el registro de la propiedad, un banco agrícola y sociedades organizadas por agricultores individuales.

DIPUTADA CAROLINA VIGGIANO Y DIPUTADO MARCO ANTONIO MENDOZA; HIDALGO, VÍCTIMA DE LA MEGALÓPOLIS EN MATERIA DE AGUA

La diputada Carolina Viggiano Austria y el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del PRI, durante la mesa internacional de trabajo “Enfrentando los Retos de la Gestión Hídrica del Valle de México”, afirmaron que es necesario invertir en planes y programas hídricos regionales, restaurar cuencas y saneamiento de cauces, porque hasta el momento las decisiones para atender los problemas de agua sólo han sido reactivas. Viggiano Austria señaló que la Cuenca del Valle de México se encuentra sobreexplotada y no existen suficientes acciones de manejo y restauración. Por lo cual, precisó, hace falta un plan hídrico con una visión integral y metropolitana, que marque tiempos y responsabilidades, para resarcir la deuda de agua que existe con el estado de Hidalgo. La legisladora priista consideró que esta situación es injusta. Exhortó a revisar los convenios acordados hace años en esta región que permitan a Hidalgo salir del estrés hídrico que registra. Agregó que otro tema preocupante es lo que sucede con el tratamiento de las aguas residuales y saneamiento, sin dejar de mencionar que Hidalgo es el máximo receptor de aguas negras del Valle de México que descargan al Río Tula. Por ello, se necesita una visión científica, de conciencia social y no ideológica, para combatir los problemas reales que hoy enfrenta el país. El diputado Marco Antonio Mendoza planteó que la escasez de agua se ha convertido en una presión y demanda social en el mundo, que se incrementa a medida que crece la población, la urbanización y el cambio climático. En el caso de México, indicó, resolver la gestión hídrica es un desafío que requiere de una acción coordinada con expertos, académicos y tomadores de decisiones. Es necesario discutir nuevas regulaciones que fomenten la eficiencia en el uso del agua, garantizar un suministro sostenible de agua potable en la región y asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

JOE BIDEN; SE REUNIRA EL JUEVES CON GUSTAVO PETRO

El presidente Joe Biden, recibirá a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, el jueves 20 de abril para discutir cómo pueden los dos países continuar con la profundización de la fuerte relación bilateral que existe en diferentes áreas de interés común. Hablarán sobre el cambio climático, narcotráfico, migración, valores democráticos, derechos humanos y laborales en la región y el mundo. La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, hizo un llamado para que se fortalezca el comercio bilateral entre ambos países. Hoy más que nunca necesitamos el fortalecimiento de las relaciones con quien ha sido nuestro mejor aliado. Temas como inversión, comercio y turismo entre Colombia y Estados Unidos se vuelven indispensables para el momento actual de nuestra economía. Casi 650 empresas estadounidenses con presencia en Colombia generan más de 107.000 empleos formales, y la inversión llega a más de 15 sectores del país, entre ellos comercio, telecomunicaciones, petrolero y minero, y financiero. La presencia de empresas de Estados Unidos en Colombia debe seguirse estimulando con política pública y macroeconómica que atraiga la inversión, la transferencia de conocimiento y la generación de empleo formal que beneficiará a la economía, así lo señalo María Claudia Lacouture.

