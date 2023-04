El presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó la supervisión del Plan de Salud IMSS – Bienestar Oaxaca en el Hospital de Especialidades Materno Infantil IMSS – Bienestar Juchitán de Zaragoza. López Obrador demandó no caer en el necesariato y por eso insistió en que el próximo año en que termina su gestión se retirará para dar paso al relevo generacional. Indico que cualquiera de los que aspiran a sucederlo garantiza continuidad con cambio. El año que viene yo ya me retiro, yo ya cumplí. López Obrador recibió los gritos de no, no, cuando recordó que ya termina su gobierno. No hay que tenerle tanto apego ni al dinero ni al poder, lo más importante es la felicidad, estar bien con uno mismo, con la conciencia y con el prójimo, y yo soy además maderista, soy partidario de sufragio efectivo no reelección, porque hay relevo generacional. Nadie se debe sentir absoluto, no caer en el necesariato. No hay que ser ni caudillo ni cacique y tenerle mucha confianza en el pueblo. Expresó entonces que entre los aspirantes para relevarlo en el cargo hay personalidades que garantizan su proyecto de gobierno y, aunque no mencionó a su partido Morena, recordó que, como él ha propuesto, la persona que sea postulada a la presidencia en 2024 será elegida vía encuesta. Cualquiera de los que están hombres o mujeres, cualquiera, cualquiera es una garantía de que va a haber continuidad con cambio.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SANTIAGO CREEL SABOTEA REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA ELECTORAL, PARA PROTEGER A MARKO CORTÉS

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseveró que el diputado Santiago Creel Miranda es un mentiroso y un deshonesto, con su rechazo a la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está protegiendo al dirigente nacional de su partido, Marko Cortés Mendoza. Mier Velazco señalo que en Morena se dijo que quedará establecida la paridad en la elección de las dirigencias de los partidos y Marko Cortés, no lo quiso. Por ello, señaló que desde la presidencia de la Mesa Directiva, Santiago Creel saboteó una decisión colegiada que tenía la firma y el respaldo de todos los líderes de los distintos grupos parlamentarios en la Cámara Baja, si la palabra no vale en la política y la firma menos, qué le podemos creer a Acción Nacional. Indicó que los únicos partidos que han tenido mujeres como dirigentes son el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky Gurwitz, es una y nuestra actual secretaria de general, Citlalli Hernández, es otra. El líder del Grupo Parlamentario de Morena refirió que el diputado panista tampoco quiso respaldar la decisión de que un porcentaje del 10 por ciento se establecieran para acciones afirmativas, al menos de las 500 candidaturas de los partidos políticos para la Cámara de Diputados y de las 128 para el Senado de la República, fueran 50 y 12, respectivamente. Acción Nacional (PAN) no lo quiso, por ello, anunció que compartirán el dictamen original de las cosas que el PAN no permitió, Morena se mantendrá si se aceptan las acciones afirmativas y la participación de la paridad expresada en la Constitución para elección de dirigencias.

CLAUDIA SHEINBAUM; VIAJO A NUEVO LEON, SE REUNE CON SAMUEL GARCÍA

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con el gobernador Samuel García en Nuevo León. Sheinbaum viajó a Monterrey para acudir a casa del gobernador, donde conoció a la hija de la pareja, que nació recientemente. Agradezco mucho a Samuel y a Mariana que me hayan invitado aquí a su casa. Muchas felicidades por el trabajo que están haciendo, Mariana y por Mariel, por supuesto. Claudia Sheinbaum ha expresado abiertamente su intención de participar en la encuesta de Morena para definir a la persona que será candidata a la presidencia en las elecciones de 2024, mismo año en el que termina el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte Samuel García se destapó por la presidencia el 5 de diciembre de 2022 como aspirante por su partido, Movimiento Ciudadano, pero posteriormente, se retractó, y afirmo que terminará los seis años de su administración como gobernador de Nuevo León.

DELFINA GÓMEZ; PRESENTA PROPUESTAS DE SU PLAN DEL BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD MEXIQUENSE

La candidata de Morena por la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, lanzó varias propuestas en Cuautitlán Izcalli, municipio que ha sido gobernado por su contrincante, Alejandra del Moral Vela de la alianza Va por el Estado de México. La morenista mencionó varias propuestas de su Plan del Bienestar para la comunidad mexiquense, entre las que resaltó los ejes de seguridad y justicia, educación, medio ambiente y gobierno. Delfina Gómez prometió generar una cruzada de escrituración de propiedades, terminar de construir clínicas, pues no tiene caso que hagamos más elefantes blancos. Dijo que de ganar la gubernatura del Estado de México, apoyaría a los deportistas, a los campesinos, agricultores y personas con discapacidad.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PAN DEFENDERÁ EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A MÉXICO

El coordinador del PAN, Jorge Romero Herrera, a raíz de la crisis que actualmente vive el Inai, aseguró que Acción Nacional siempre defenderá el derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información pública y a conocer todo aquello que realiza el gobierno. El legislador señalo que su bancada insistirá en que sean ocupados a la brevedad los dos escaños vacantes del Consejo Consultivo del Inai, para garantizar su pleno funcionamiento en pro de la transparencia, rendición de cuentas y nuestra democracia. Mencionó que fue en un gobierno panista cuando se creó el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (IFAI), ahora Inai, prueba fehaciente del compromiso de Acción Nacional con la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo señaló que sería lamentable que la situación por la que atraviesa el Inai fuera una estrategia gubernamental, principalmente por los audios recientemente revelados por medios informativos, donde se escucha al que se dice que es el secretario de Gobernación, calificando como conveniente el que el Inai quede inoperante. Romero Herrera remarco que el Instituto ha sido pieza clave para la democracia moderna de México. El Inai ha sido un aliado de la ciudadanía y de nuestra democracia al exponer las irregularidades cometidas por éste y otros gobiernos. En Acción Nacional seguiremos insistiendo en que los dos espacios vacantes en el Consejo Consultivo del Inai sean ocupados a la brevedad por perfiles independientes y calificados. Cuentan conmigo y cuentan con el PAN para defender nuestro derecho al acceso a la información en pro de la transparencia, rendición de cuentas y nuestra democracia.

DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ; PRESENTA INICIATIVA EN MATERIA DE FEMINICIDIO. “POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA TODAS”

La Diputada Laura Imelda Pérez Segura, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de Feminicidio, con el objetivo de contribuir al acceso a la justicia y a la certeza jurídica de las víctimas de feminicidio y sus familiares. Pérez Segura informó que dicha iniciativa nace de la necesidad de revisar el tipo penal de feminicidio tomando en cuenta los factores de la violencia de género: La violencia feminicida se ha recrudecido, por eso necesitamos que las circunstancias y conductas de nuestro contexto social actual estén consideradas en el marco legal de nuestro país. Señalo que la propuesta legislativa se basa en el análisis de la tipificación del Feminicidio que han realizado los Congresos Locales en todas las entidades federativas, a fin de que las modificaciones planteadas en la iniciativa sirvan de guía para enunciar, de manera unificada, los elementos circunstanciales que permitan acreditar la existencia o no del delito de feminicidio. Indico que a raíz de la pandemia por COVID-19, los casos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas han aumentado, lo que deriva en el incremento de los casos de feminicidio; de ahí la importancia de integrar las características comunes identificadas en las conductas feminicidas, los antecedentes de las legislaciones locales, las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia, así como los señalamientos y exigencias de la sociedad civil. La legisladora Laura Imelda Pérez Segura señaló: El feminicidio es considerado un delito que transgrede la vida, la dignidad, la seguridad, la libertad y el derecho a una vida libre de violencia para las mexicanas; por ello, con esta iniciativa buscamos eliminar las barreras legales y promover la investigación con perspectiva de género en favor de la verdad. ¡Por una vida libre de violencia para todas!”.

FRENTE CIVICO NACIONAL; UNIDAD Y GOBIERNOS DE COALICION

El Frente Cívico Nacional celebrara una gran coalición opositora, este día 17 de abril y mañana 18, donde se reunirán con aspirantes a la presidencia 2024: Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Demetrio Sodi, Enrique de la Madrid, Francisco García Cabeza de Vaca, Gustavo de Hoyos, Idelfonso Guajardo, José Ángel Gurria, Juan Carlos Romero Hicks, Lilly Téllez, Miguel Ángel Mancera, Santiago Creel, Silvano Aureoles, con el propósito de lograr una nueva alternancia democrática.

JOE BIDEN; PRONTO ANUNCIARA SU INTENCION A LA REELECCIÓN EN 2024

El presidente Joe Biden, anuncio que pronto anunciara su intención de postularse para la reelección en las elecciones de 2024. Lo anunciaremos relativamente pronto. Joe Biden en noviembre pasado, habló de su deseo de buscar otro mandato, diciendo que lo discutiría con su familia durante las vacaciones de fin de año. Por su parte en febrero Jill Biden dijo que el momento del anuncio formal era prácticamente todo lo que quedaba por decidir. Joe Biden no ha demostrado oposición alguna a una posible reelección dentro del Partido Demócrata, varios republicanos de alto perfil están explorando las candidaturas presidenciales. Robert F. Kennedy Jr. presentó documentos para una candidatura presidencial demócrata a la Presidencia en 2024. Marianne Williamson, también ha anunciado su intención de postularse para la presidencia en 2024.

UCRANIA Y RUSIA; EN EL MARCO DE LA PASCUA ORTODOXA, INTERCAMBIAN PRISIONEROS

Las autoridades ucranianas anunciaron la vuelta a casa de 130 prisioneros que se encontraban en cautiverio ruso como parte de un intercambio con motivo de la Pascua ortodoxa. Un gran intercambio de prisioneros por Pascua. Recuperamos a 130 de los nuestros. Militares, guardias de fronteras, guardias nacionales, marinos y empleados del Servicio Especial de Transportes del Estado, así lo anuncio el presidente de la Oficina Presidencial, Andriy Yermak. Entre los liberados se cuentan soldados y oficiales capturados en los frentes de Bajmut, Soledar, Zaporiyia y Jersón. Las autoridades ucranianas no detallaron cuántos presos de guerra rusos fueron liberados como parte del intercambio.

