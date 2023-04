En el día dos del evento musical de Coachella una acróbata cayó desde varios metros de altura.

Este 16 de abril se llevó a cabo el segundo día de actividades del festival musical Coachella en donde han destacado varios artistas, sin embargo, ocurrió un accidente.

Una mujer acróbata estaba ejecutando su acto cuando de manera repentina cayó desde varios metros de altura dejando atónitos a los espectadores.

En las imágenes se aprecia la estrepitosa caída, al parecer la pierna de la acróbata se resbaló y terminó entre dos altavoces.

Luego se observa que los cuerpos de emergencia entran para asistir a la mujer que parece estar inconsciente por el golpe que recibió al caer.

De acuerdo con el medio TMZ, la mujer estuvo realizando su rutina por cinco minutos por lo que se presume que quizás sufrió una lesión, o bien, solo se soltó por accidente de las sedas colgantes.

Al final del clip los paramédicos le colocan un inmovilizador a la mujer y se la llevaron en camilla a urgencias médicas, se desconoce el estado de salud de la acróbata.

Are concerts becoming to dangerous? 😳😱..there have been numerous deadly accidents that have happened recently during concerts and Coachella was not accident free at all 😭..a female acrobat fell from the sky during the concert 😭 #COACHELLA2023 #Coachella pic.twitter.com/L4sWYlBy8h

— bwill (@skyballer77) April 16, 2023