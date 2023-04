Las relaciones tóxicas para algunos son destructivas, pero para otros son el trampolín para comenzar algo fructífero, tal es el caso de Gonzalo Romero, un músico y compositor argentino quien luego de vivir, “una y tras otra, una seguidilla de malas experiencias en el amor”, asegura que empezó a escribir por la necesidad personal de experimentar una catarsis que lo sacara del hoyo.

Quien es hoy conocido como El Pela Romero, es uno de los escritores emergentes más leídos de los últimos años gracias a su serie de libros #Basta de Amores de Mierda, con más de 300 mil ejemplares vendidos en países como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, México y España.

“La realidad es que venía haciendo catarsis en las redes sociales, porque fui padre soltero a los 19 años, desde que le pedí el divorcio a la mamá de los nenes, ella se fue y me quedé solo con los chicos, entonces a partir de ahí tuve que trabajar y la realidad es que nunca pude pagar un psicólogo entonces por algún lado tenía que salir alguna válvula de presión de todo el estrés que eso me generaba”, dijo en entrevista con 24 HORAS quien prefiere ser llamado El Pela Romero.

Y así fue hasta que un día escribió un texto que se volvió viral, al día siguiente cuando ya se había compartido casi 14 millones de veces en menos de 24 horas y en las siguientes 12 horas la gente empezó a darle like a todos sus textos anteriores.

“Ellos empezaron a decirme ‘tus textos están chidos, están buenos por qué no haces un libro’ y la realidad es que yo no quería ser escritor, sin embargo, terminé en esta profesión por casualidad”.

Gonzalo se acercó a su productor “con la idea loca” de solicitarle que financiara el proyecto mismo que a los cuatro meses de salir al mercado se convirtió en el libro más leído de Argentina y hoy, a tres años de distancia #Basta de Amores de Mierda es la saga más vendida de Sudamérica.

FIEL ALIADO DE LOS SIN VOZ

Y tras ese éxito literario, El Pela Romero tomó la decisión de transformar esos textos en un espectáculo unipersonal que ha convocado a más de 100 mil espectadores en teatros de Argentina, Uruguay, Chile y España.

“Dicen que soy el aliado fiel de los callados, de los sin voz, simplemente por el deseo de que puedan hacerse escuchar a través de mis palabras, esas que a mí me sirvieron para expresar todo aquello que sentía sin decir, y que a modo de sanación personal comencé a volcar irrefrenablemente en textos escritos en cualquier parte.

Luego el destino hizo que lleguen a otros que padecían sentires similares, y de repente fuimos y somos muchos los que comenzamos a gritar #Basta de Amores de Mierda!”, añadió Romero.

Para el también músico, sus libros son un aporte cultural ya que ha logrado vender miles de ejemplares en una época en la que las esta acción solo se realiza a través de los medios digitales.

“Todos los días tengo por lo menos mil 200 mensajes solamente por Instagram, todas son malas noticias toda gente que sufre y yo termino el día cargado de una energía horrible súper negativa de gente que está rota, que está sufriendo y que yo por algún lado tengo que canalizar eso, porque si no termino el día traumado, entonces trato de hacer música con con mi banda.

“He escuchado hasta historias de feminicidios, un muchacho que me cuenta que mató a su mujer y que quiere pedirle perdón a Dios y no se anima y me pide palabras a mí para que yo interceda por él, que escriba una carta pidiéndole perdón a Dios por él, cosas como esas vienen en mi quinto libro”, dice mientras deja en claro que es terapeuta ni psicólogo y mucho menos ayudante espiritual.

Pero ya en la parte de su show en el que el público toma parte importante, El Pela lamenta que hay parejas que llegan juntas y lamentablemente se van separadas, porque toca temas fuertes con los que la gente se identifica.

“Es ahí donde empieza el famoso codazo, ‘viste, este eres tú’; se levantan y discuten en vivo y se van; hay mujeres que salen empoderadas que me dicen ‘decidí terminar mi relación a la hora de haber terminado el show’.

“Por un lado me reconforta de que la gente tenga amor propio y por otro lado, me siento un poco mal por la gente que es dejada. No quiero convertir mi libro en una especie de Biblia de los corazones rotos y que separa gente yo creo que mi libro no se para nadie en realidad puede ser un puntapié inicial para que uno se analice a sí mismo y a partir de ahí tomé la decisión de ser un poquito más feliz”, finalizó Gonzalo Romero.

El Pela llegará a México con su show #Basta de Amores de Mierda que presentará en el Teatro Centenario Coyoacán el viernes 21 de abril y al día siguiente estará en el Foro Didi de Monterrey, Nuevo León.

LEG