Julia Ituma, voleibolista de 18 años de edad, murió tras presuntamente lanzarse desde un sexto piso en un hotel en Turquía.

A través de distintos perfiles en redes sociales se difundió el video que muestra los minutos previos de la muerte de Julia antes de supuestamente lanzarse de un sexto piso.

En las imágenes, captadas por cámaras del hotel, se observa a Ituma deambulando por el pasillo en el que estaba situado su cuarto en un sexto piso.

Luego se aprecia que Julia se sienta y recuesta su rostro en sus rodillas, posteriormente se pone de pie e ingresa a su habitación del hotel.

La policía turca está investigando lo sucedido por lo que no ha emitido una versión oficial de los hechos, sin embargo, en CNN Turk indicaron que Julia Ituma mandó un mensaje de texto al chat grupal del equipo de Igor Volley Novara con las palabras “good bye”.

Esto último apuntaría a que la joven voleibolista italiana presuntamente se lanzó del sexto piso para suicidarse. Su cuerpo se halló a las 5:30 horas de este jueves, a los pies del hotel.

Julia, junto con el equipo, se hospedaron en el hotel ubicado en Estambul, Turquía, para disputar el juego de los Cuartos de Final de la Champions League de Voleibol.

Dicho partido lo perdió el Igor Volley Novara 3-0 contra el Eczacibasi de Estambul.

The European Volleyball family extends the most heartfelt condolences to Julia Ituma’s family, friends and to her club @IGOR_Volley . pic.twitter.com/9zJVW6nALz

— Champions League Volley (@CEVolleyballCL) April 13, 2023