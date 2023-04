Durante la premiación el aclamado cineasta, Martin Scorsese será galardonado como Leyenda del Cine, además dando a conocer un adelanto de su próxima cinta.

El director de cine, Martin Scorsese, quien anteriormente se ha hecho de un premio Oscar, este año podría recibir el premio a Leyenda del Cine, durante la CinemaCon 2023, según el medio Deadline.

De acuerdo con la información, el cineasta recibió dicho premio luego de un almuerzo pactado por Paramount Pictures este próximo 27 de abril.

Martin Scorsese will be honored with the Legend of Cinema Award at CinemaCon this year.

(https://t.co/IgIyUiNzBe) pic.twitter.com/GEdOhURCk1

— Film Updates (@FilmUpdates) April 12, 2023