El actor Drake Bell se ha pronunciado sobre el reporte de su desaparición hecho por las autoridades de Daytona Beach esta mañana.

El cantante, Drake Bell, fue localizado con vida y fuera de peligro, informó el Departamento de Policía de Daytona. Ahora el artista se ha pronunciado en sus redes sociales, encontrando gracia en el hecho; esto es lo que dijo.

El artista compartió vía su cuenta oficial de Twitter, su primera declaración pública sobre su supuesta desaparición, además, informó en donde se encontraba y que fue lo que ocurrió.

En su tuit se puede leer que Drake tomó con gracia el acontecimiento y deja en claro que fue debido a su celular:

“Dejas tu teléfono en el auto y no contestas por la noche y pasa esto?”

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂

— DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 13, 2023