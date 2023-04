Esta mañana se dio a conocer quel servicio de streaming HBO Max tendrá cambios y uno de ellos es su nombre.

Max será el nombre que tendrá a partir del 23 de mayo en los Estados Unidos y esta tendrá en su catalogo contenido de HBO, Max Originals, Warner Bros y hasta Discovery Channel.

De acuerdo a los dueños a partir de este jueves habrá una campaña de por medio para celebrar los diferentes estados de ánimo, fans y hasta géneros que representan a la marca.

“Esta nueva marca señala un cambio importante, pasando de dos productos más ajustados, HBO Max y Discovery+, a nuestra oferta de contenidos y propuesta al consumidor más amplias. Mientras cada producto ofrecía algo para algunas personas, Max tendrá una amplia gama de opciones de calidad para todos”, mencionó JB Perrette, CEO de Warner Bros. Discovery.

Quienes estén suscritos a HBO Max tendrán acceso al mismo precio que pagaban y con su mismo usuario podrán migrar su contenido.

En medio de este cambio se anunció que habrá una serie de Harry Potter en la que J.K. Rowling será la productora ejecutiva.

Habrá una precuela de Game Of Thrones que se llamará A Knigh of the Seven Kingddoms: The Hedge King:Fixer Upper: The Hotel.

¿Cuáles serán los precios?

De acuerdo a un comunicado, los precios en Estados Unidos serán los siguientes. El cambio en América Latina se reflejará paulatinamente.

Max Ad-Lite | USD 9.99 por mes o USD 99.99 por año.

2 visualizaciones en simultáneo, 1080p de resolución, sin descargas offline, calidad de sonido surround 5.1.

Max Ad Free | USD 15.99 por mes o USD 149.99 por año.

2 visualizaciones en simultáneo, 1080p de resolución, 30 descargas offline, calidad de sonido surround 5.1.

Max Ultimate Ad Free | USD 19.99 por mes o USD 199.99 por año

4 visualizaciones en simultáneo, hasta 4K UHD de resolución, 100 descargas offline, calidad de sonido Dolby Atmos.

