La pandemia es posiblemente el evento mundial que más nos ha marcado como sociedad, para bien o para mal, y la mayoría de los artistas han tenido algo que expresar sobre esa experiencia, asegura Stephanie Salas.

“Yo creo que desde alrededor del 2010 o un poco después hay una diferencia en la forma de proyectarme como artista, desde esa fecha tengo un catálogo como productora en donde empecé a despegarme un poco de la Stephanie Salas de los 90 que todos conocen y la pandemia me ayudó a entender que no solo me compongo de lo que fui ayer”, declaró la artista en entrevista con 24 HORAS.

Por ello, la también actriz está de regreso en el mundo de la música y lo hace de la mano del tema Horizonte de las Estrellas; pero el cambio también implica un nuevo nombre artístico pues de ahora en adelante solo será Salas, aseguró.

“Me encuentro en una etapa de parteaguas en mi vida, decidí tomar nuevos retos y de lleno un rumbo que ya había tomado y no me había dado cuenta, así que decidí de ahora en adelante presentarme ya oficialmente como Salas”, continuó.

De esta manera es que Salas estrena su nueva faceta en la música con Horizonte de las Estrellas, una canción original del cantautor español, Miguel Bosé.

“Es una canción queridísima que desde el 84 formaba parte de mi top ten de canciones y que considero, comprende una gran parte de los sonidos que caracterizaron a la música de esa época, de hecho, creo que existe cierta fiebre por redescubrir los sonidos de esos años; es una manera de ofrecerle un tributo a todo el estilo musical de Madrid de los 80”, contó la también DJ.

Esta versión actualizada de Horizonte de las Estrellas aún conserva la esencia de los sonidos análogos como concepto principal, asegura Salas, por ello decidió trabajar con productores de la talla de Alan Santos de Centaurus y Emilio Acevedo de Maria Daniela y su sonido Lasser y Lasser Drakar.

“Ambos son personas muy talentosas; Alan es un gran tecladista que supo entender a la perfección y Emilio tiene un estilo sin igual para producir, logró con las características de su sonido particular levantar esta canción con arreglos y detalles que a fin de cuenta son lo que hacen a los temas inolvidables; en conjunto logramos traer 1984 al 2023”, agregó.

Eso no es todo para la canción de Bosé, pues además viene un remix producido por el artista Alejandro Molinari, el cual seguirá el estilo de estas dos versiones y que considera Stephanie “se podrán hacer remixes muy interesantes en los tornamesas”.

“Creo que esta canción no se ha escuchado lo suficiente, no he escuchado que nadie más le haya hecho un cover todavía, es más ni Miguel Bosé la rescató para hacer duetos o grabarla con un estilo más nuevo; tengo el reto de dignificarla entre los seguidores de la música de varios estilos”, contó.

Para el futuro, Salas tiene preparado continuar con la reivindicación de su legado y darle nueva vida a su clásico de 1992 Ave María, del cual ya ha presentado algunas mezclas en vivo en ciudades como Monterrey y Tijuana, al igual que su set más nuevo.

“Gradualmente espero llegar a las grandes ligas, por ahora quiero concentrarme en acabar de producir lo que tengo más cercano en la puerta y tocar en clubes pequeños, posteriormente espero llegar a festivales y pensar en la música que sigue. Todo a su tiempo”, concluyó la nieta de la primera actriz Silvia Pinal e hija de Sylvia Pasquel.

