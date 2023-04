Tras aclarar que no ve con buenos ojos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a no limitar su actuación como pretenden aprobar los diputados federales de Morena y oposición.

“No hay que limitarlos, no hay que limitarlos, no hay que limitarlos, no, no, no. Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar, no gente que actúa por consiga, que no tiene principios, que no tiene ideales, que son empleados de los que los pusieron ahí, o sea, eso es vergonzoso”, declaró.

En su conferencia matutina, el primer mandatario fue enfático al señalar que no ve con buenos ojos al Tribunal Electoral porque dijo, “ha hecho cosas indebidas” y como ejemplo recordó que quitó las candidaturas a los aspirantes morenista al gobierno de Michoacán, Raúl Morón y al de Guerrero, Félix Salgado.

La Cámara de Diputados pretende aprobar diversas reformas para acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a través de la modificación de cuatro artículos de la Constitución y que limita la actuación del máximo órgano de jurisdiccional en materia electoral.

Los diputados pretenden evitar la “intromisión”del TEPJF a las decisiones que en materia electoral haga el Congreso. Además ya no podría tomar medidas orientadas a garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, “adoptadas en exceso de sus facultades”.

La iniciativa a discusión señala que, en el ejercicio de su autodeterminación, los partidos políticos establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados.

Estas reformas tienen el respaldo de los bloques oficialistas (Morena-PT-PVEM) y de oposición (PAN-PR-PRD) en San Lázaro, a excepción de Movimiento Ciudadano (MC), que se ha manifestado en contra de la reforma.