Ante la petición de los grupos parlamentarios de Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI) de esperar más tiempo para reanudar la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales en la que se discutirán reformas a la Constitución para acotar atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se decidió declarar en sesión permanente la sesión de éste órgano legislativo.

El anuncio lo hizo el diputado presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo (Morena) comentó que ante la cantidad de veces que se ha suspendido la discusión y gracias a que está vigente el acuerdo para sesiones semipresenciales, ya no será necesario el pase de lista y podrán conectarse los legisladores a través de sus teléfonos celulares.

Ya con la sesión cerrada, Robledo permitió la intervención de diputados de Movimiento Ciudadano, Morena y del PRI, que llegaron de último momento.

En las intervenciones, los diputados de Morena que llegaron al congreso por medio de acciones afirmativas advirtieron de la pérdida de sus derechos políticos ganados, pues consideraron que estos estarían en riesgo con la reforma constitucional que acotaría atribuciones del Tribunal.

Los legisladores de Morena que no son integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales pero que representan a los pueblos afro mexicanos, a los pueblos originarios, a personas con discapacidad y de la comunidad LGBTTTQI+ dijeron que no acompañarían los cambios si no se garantiza la permanencia de sus derechos ganados.

La diputada trans, Salva Luévano (Morena) aseveró que defenderán los derechos que han alcanzado gracias las acciones afirmativas en una lucha que les ha tomado décadas e incluso vidas.

“Vamos en contra de una reforma regresiva. No a una reforma regresiva. Sí a las acciones afirmativas y además, faltan aún más espacios para nuestras poblaciones, nos tienen limitadas, limitados y no vamos a permitir que lo poco, porque realmente es poco lo que se nos ha dado hoy, que no son concesiones ni caprichos, son derechos, y decirles que no vamos a permitir una reforma regresiva”, expresó.

La diputada Irma Juan Carlos (Morena) presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos informó que entregará a la mesa directiva una carta firmada por 90 diputados, 60 de ellos del grupo parlamentario de Morena, y el resto integrantes de las bancadas del PT, PVEM y PRI en la que solicitarán el cambio de redacción para garantizar la aplicación de acciones afirmativas.