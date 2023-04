A través del periodista Carlos Jiménez se dio a conocer el acta de defunción de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Este lunes comenzó a circular por redes sociales el acta de defunción de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián; siendo el periodista Carlos Jiménez quien dió a conocer la información.

Por medio del acta, se puede constatar que el famoso falleció debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, asimismo, confirmando que los hechos sucedieron en el domicilio del excantante.

De acuerdo a Jiménez, Imelda Garza, esposa del fallecido, fue quien lo halló sin signos vitales en una habitación del inmueble, además de ser la responsable de llamar al 911.

El periodista también conocido como C4 Jiménez, en entrevista con “Sale El Sol” detalló la manera en que la esposa de Julián lo halló sin vida:

“Su esposa es quien lo encuentra, ella busca apoyo de unidades de emergencia. Una vez que una persona fallece de manera repentina se da aviso a las autoridades para descartar que haya sido un homicidio culposo o doloso. Se da intervención de las autoridades de forma natural”

Asimismo, dio a conocer en el programa que no se presentaron anomalías en las causas de muerte de Julián Figueroa; situación comprobada también por la Fiscalía capitalina y enfatizadas en el certificado de defunción:

“Se manejaban desde anoche muchas versiones, me preguntaban si le habían disparado, si se había suicidado. La versión oficial. No tiene lesión, no tiene causa de violencia, todos son causas naturales de un infarto, la Fiscalía, la policía descarta que haya algo extra”

“Si se hubiera encontrado una situación anómala tendrían que haberle hecho una necropsia”, agregó Jiménez.

Finalmente, Carlos Jiménez explicó que de haber algún tipo de encubrimiento entorno a la muerte de Figueroa “sería bastante complicado” de ocultar:

Te podría interesar: Muere a los 70 años Lasse Wellander, guitarrista de ABBA

“Para hacer algo como lo que me preguntas todos tendrían que haberse puesto de acuerdo para que no dijeran algo diferente. Es decir, si el paramédico vio, por ejemplo, una pistola, todos tendrían que haber dicho a los policías y al médico que certifica ‘todos digamos que esa pistola no estaba’.

“Sería bastante complicado porque tiene que coincidir toda la narración de hechos con la persona que lo encuentra, que tengo entendido es su esposa”, finalizó el periodista.

Actualmente, Julián Figueroa ya ha sido cremado por sus familiares, quienes han dado a conocer que esperan privacidad en este complicado momento.

HM