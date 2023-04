Una persecución policial se volvió viral ya que el conductor condujo su auto con una llanta ponchada, se averió un rin y cambió de vehículo, todo para evitar su detención al estilo del videojuego GTA.

La increíble persecución se registró la tarde de este 7 de abril en las áreas de Westchester y Inglewood, en Los Ángeles, en los Estados Unidos.

A través de las redes sociales se difundieron videos en los que se aprecia a la policía angelina tratando de dar alcance a un hombre que cometió un presunto asesinato.

El presunto homicida primero tomó una camioneta tipo pick up gris y durante la persecución el vehículo recibió múltiples daños quedando sin la llanta derecha y con el rin desecho.

Aún así el conductor pudo seguir circulando por las distintas carreteras pero chocó contra algunos otros automóviles para abrirse el paso y evitar ser arrestado por la policía.

Sin embargo, la camioneta ya no pudo seguir su marcha por lo que el sujeto decidió subir a otra camioneta, tipo suburban, para seguir con su escape de los oficiales.

Para lo anterior los cómplices del hombre lo esperaron en otro el otro vehñiculo.

De inmediato los noticieros de la región cubrieron la persecución y los usuarios así como los internautas no dudaron en relacionar el hecho con el popular videojuego Grand Theft Auto (GTA). Tras algunos minutos, la policía de Los Ángeles logró detener al algunos involucrados en la huida.

Driver crashes into cars and jumps into another car during the chase pic.twitter.com/LZnqFsIlHL

— Downtown LA Scanner (@DowntownLAScan) April 7, 2023